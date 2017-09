“Sul piano sosta allarmismi e polemiche quasi sempre infondate”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Varese 2.0 sul piano sosta

È entrato in vigore il nuovo piano della sosta. Allarmismi non motivati e polemiche quasi sempre infondate ne hanno accompagnato l’applicazione a oltre cinque mesi dalla sua approvazione definitiva in Consiglio Comunale.

Varese 2.0 approva questo piano e si impegna a divulgarne i termini, verificarne l’attuazione e valutare nel tempo eventuali carenze o criticità.

Il piano è un adeguamento a standard europei circa la mobilità urbana e i princìpi che la regolano. Questi standard non riguardano solo metropoli che dispongono di una capillare rete di trasporti pubblici alternativi all’impiego delle auto private, ma anche città di media dimensione, come Varese, che hanno una rete meno estesa.

A breve e medio termine la riduzione del traffico privato assicura benefici in termini ambientali e diminuisce i costi agli utenti in termini di tempo, di consumi energetici e razionalizzazione dei percorsi. Questi benefici sono apprezzabili e misurabili economicamente, anche se non necessariamente valutabili in termini monetari. Il suolo è un bene pubblico; e l’accesso a questo bene non può essere lasciato senza regole, senza norme e senza abitudini virtuose condivise. Non possiamo più permetterci questi lussi.

La nostra città è stata abbandonata a se stessa per decenni, mentre altre hanno saputo adeguarsi tempestivamente. Arriviamo tardi rispetto ad altre città di pari dimensione demografica.

Una città dove si vive meglio ha ricadute positive rilevanti. Ma una vita migliore non piove dal cielo. Una città che riqualifica le aree urbane, riduce il traffico automobilistico, estende le zone pedonali, incentiva i trasporti pubblici, realizza punti di interscambio tra auto private e mezzi pubblici e incrementa la sicurezza sulle strade e nei punti di sosta, è più vivibile di altre che non adottano analoghe strategie.

Ed è proprio in questa direzione che alcuni nuovi e inediti provvedimenti vanno a favore del cittadino:

■ posti auto gratuiti per i residenti in zona dotati di un elemento identificativo per la prima auto senza disponibilità di parcheggi propri o in affitto;

■ abbonamenti per utenti frequenti;

■ punti di interscambio in alcuni capolinea periferici tra auto e autobus urbani mediante un tagliando che, al costo di 10 centesimi, consente di avere il titolo di viaggio all’andata e di uscita dal parcheggio al ritorno; ■ parcheggi in abbonamento di connessione con le stazioni ferroviarie;

■ gratuità per i mezzi ecologici (auto elettriche e auto ibride);

■ tariffe commisurate alla previsione di durata della sosta;

■ alcuni punti gratuiti di sosta breve.

Per tutti questi motivi il Movimento civico Varese2.0 sostiene il piano della sosta e apprezza il massimo impegno, in particolar modo dell’assessore Civati, nell’ascoltare e mettersi quotidianamente a disposizione della collettività per rendere questo piano il migliore possibile.

Il Direttivo

Movimento civico Varese2.0