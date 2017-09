Sulle cime dell’Alto Malcantone

Foto varie

Domenica 17 settembre il CAI Luino propone una escursione sulle montagne nel vicino Malcantone per assaporare l’aria di casa. Un itinerario ad anello tra boschi, alpeggi e belle cime con stupendi panorami.

Itinerario: Arosio 938m – la Bassa 1367m – cresta est del monte Gradiccioli 1936m – monte Polà 1742m – alpe Nisciora 1445m – alpe Gem 1400 – la Bassa 1367m – Arosio

Tempo totale h 6.30 – Dislivello 1050m -Difficoltà T2

Programma

Ritrovo ore 7,20 posteggio ingresso piscina comunale in via Lugano

Partenza ore 7,30 per Arosio (CH)

Documento valido per l’espatrio

Pranzo al sacco

Gita gratuita con condivisione spese auto e parcheggio

Assicurazione: ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità.

Informazioni e adesioni:

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

iatluino@provincia.va.it