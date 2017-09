Suona la campanella, scuole ristrutturate per ripartire

Cardano al Campo

Fra poche ore suonerà la campanelle nelle scuole: vacanze finite, si parte con un nuovo anno. A Cardano il Campo gli alunni troveranno diverse novità ad accoglierli.

“Anche durante l’estate appena trascorsa – spiega il vicesindaco Vincenzo Proto – l’amministrazione comunale di Cardano ha deciso di investire notevoli risorse del bilancio comunale per le scuole: ammontano infatti ad oltre 200mila euro gli interventi che hanno riguardato gli edifici scolastici. In questi anni abbiamo portato a termine un importante restyling degli edifici scolastici della città attuando un piano di interventi che ha riguardato tutte le scuole, oltre che il nido comunale: può dirsi quindi centrato uno dei più importanti obiettivi del programma di questa amministrazione. Proseguiremo anche in futuro prestando la massima attenzione al mondo della scuola, rinovando anche alla convenzione con l’associazione genitori che ha consentito di far fronte ad interventi significativi nelle nostre scuole”.

Ecco nel dettaglio gli interventi:

Scuola Elementare Manzoni

Al loro rientro, gli studenti della scuola elementare Alessandro Manzoni troveranno diverse novità nell’edificio scolastico che li ospita. Sono stati infatti realizzati durante l’estate importanti lavori di rinnovamento dell’edificio, a partire dal completo rifacimento dei servizi igienici di tutta la scuola ed il completo rifacimento degli spogliatoi e dei bagni della palestra, oltre al completamento delle controsoffittature del locale sottocubo che accoglie normalmente il pre e dopo scuola.

Le opere realizzate durante l’estate hanno riguardato anche gli spazi occupati dalle due classi distaccate della scuola materna Munari, dove sono stati realizzati nuovi servizi igienici a misura di bambino e l’insonorizzazione del salone per le attività ricreative.

I lavori proseguiranno ancora per qualche settimana all’esterno dell’edificio, senza interferire con le normali attività scolastiche. Si realizzeranno infatti la rete di raccolta delle acque meteoriche, il completo rifacimento del giardino esterno con un nuovo impianto d’irrigazione e la messa a dimora di manto erboso.

Verranno inoltre completati i lavori nella sala consiliare Pertini, annessa alla scuola elementare, con il rifacimento dei vialetti d’accesso ed il miglioramento dell’illuminazione esterna.

Scuola Materna Munari

Un ulteriore lotto di opere è stato realizzato nella scuola materna Munari, con il parziale rifacimento delle pavimentazioni di molte classi. I lavori che verranno svolti nelle prossime settimane, senza interferire con le attività didattiche, interesseranno invece la sistemazione dei serramenti del lotto 2 e 3 dell’edificio. Questi interventi vanno a sommarsi a quelli già realizzati durante la pausa natalizia dello scorso anno. L’impegno economico stanziato per questo plesso è di circa 50mila euro.

Spazio Cardaland

Un ulteriore blocco di interventi in corso d’esecuzione riguarda gli spazi di via Carreggia destinati al progetto Cardaland: si sta eseguendo la manutenzione straordinaria dei locali, in particolare dei servizi igienici che saranno completati entro la fine del mese di settembre.

Scuola Ada Negri

Questo edificio è stato oggetto negli anni scorsi di lavori di miglioramento che hanno interessato la messa in sicurezza dell’edificio e la realizzazione del centro di cottura, oltre ad interventi di miglioramento energetico dello stesso con il completo rifacimento dei serramenti. Quest’anno si è deciso di realizzare un nuovo spazio esterno per le biciclette dei bambini che sarà completato nelle prossime settimane.