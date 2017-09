Supereroi e laboratori, alle Corti con “Il Ponte del Sorriso”

Tempo libero generica

Domenica 1 ottobre torna la manifestazione di successo organizzata da Il Ponte del Sorriso Onlus, in collaborazione con il Comune di Varese e Ascom Varese. Il Ponte del Sorriso Onlus è un’importante Fondazione che da anni lavora con grande impegno e serietà per sostenere il primo ospedale materno infantile della Lombardia, dove sorrisi, colori, spazi vivaci, attenzione giochi, calore sono le parole chiave per accogliere mamme, neonati, bambini e adolescenti; un ospedale dove accanto ai farmaci tradizionali, si somministra una medicina magica, la fantasia, cha aiuta i bambini a guarire.

La ricchissima ludoteca all’aperto, che animerà alcune piazze e vie della città a partire dalle 10 del mattino, si sposterà all’interno della galleria delle Corti a partire dalle 15:15 con alcune bellissime animazioni.

Invitiamo tutte le famiglie a prender parte a questa grande kermesse del divertimento, che vedrà in galleria l’esibizione/spettacolo di ginnastica ritmica, con le sue spettacolari evoluzioni tecniche e alle 16:30 inizieranno simpaticissimi giochi, baby dance e un grande intrattenimento con la presenza dei character supereroi più amati dai bambini.

Alle Corti la festa “Un sorriso per il Ponte” vi aspetta e con un’imperdibile nona

edizione, non mancate e seguiteci anche su Facebook!