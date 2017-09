SWM, la grande rivincita delle moto varesine

Varie immagini di motociclismo e motociclisti

Che rivincita per il territorio, per i lavoratori, e per tutto il comparto moto della provincia di Varese!

A Magione, in provincia di Perugia, la squadra corse della SWM – l’azienda che ha sede a Cassinetta di Biandronno – ha festeggiato la vittoria del campionato italiano Supermoto, un successo ottenuto ai danni proprio di quella Husqvarna che ha occupato lo stabilimento ora di SWM prima di essere “rapita” dai nuovi padroni di KTM.

Gli Internazionali d’Italia di Supermoto, appuntamento decisivo per i titoli italiani, hanno suggellato un vero e proprio dominio della casa casa varesina, risorta negli anni scorsi grazie a capitali cinesi. I due piloti di SWM, Edgardo Borella e Marc Reiner Schmidt, hanno innanzitutto ottenuto la pole position e il secondo posto in griglia.

Nelle due gare disputate le posizioni tra le due moto varesine si è invertita: Schmidt ha vinto entrambe le prove mentre Borella è stato secondo. Al tedesco è così andato il successo finale degli Internazionali mentre il 26enne azzurro si è aggiudicato il tricolore assoluto. E i punti portati a casa dalla pista di Magione hanno permesso a SWM di incamerare anche l’ambito campionato costruttori 2017.

I risultati ottenuti nell’italiano Supermoto hanno anche fatto guadagnare ai due piloti (entrambi già campioni europei di specialità) la convocazione per la prossima Coppa delle Nazioni in programma il prossimo 24 settembre a Carole in Francia. Borella difenderà i colori azzurri insieme a Elia Sammartin e Diego Monticelli mentre Schmidt guiderà la Germania accanto a Markus Class e Markus Volz.