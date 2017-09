Talenti Digitali: una giornata per vedere il futuro in azienda

elmec azienda di brunello

Nell’era della digitalizzazione bisogna puntare sempre di più sulle nuove competenze tecnologiche. È questo uno dei temi principali della cerimonia di premiazione di Talenti Digitali, l’iniziativa di Elmec Informatica, managed service provider varesino, dedicata agli studenti di alcuni degli Istituti Tecnici Superiori della Lombardia.

Durante l’incontro del 21 settembre a Brunello, 26 giovani selezionati tra gli studenti più meritevoli degli Istituti Tecnici del territorio nell’ambito dell’iniziativa Talent Award, sono stati premiati di fronte ai loro docenti e alle famiglie con la possibilità di accedere all’Elmec College, un percorso di formazione in ambito tecnico informatico, senza dover affrontare nessun iter di selezione.

Il College è un percorso finalizzato all’inserimento lavorativo in uno dei settori tecnici dell’azienda di Brunello: il corso professionalizzante prevede 240 ore di formazione complessive ed è composto da 168 ore di lezioni in aula e 72 ore di affiancamento nei reparti tecnici della Elmec.

I giovani selezionati conseguiranno una certificazione Microsoft in ambito client. «Poter vedere i giovani in aula – spiega Roberto Trentini, direttore HR di Elmec – è un elemento importante perché oltre al semplice curriculum, permette un’osservazione diretta dei comportamenti e delle attitudini. È un modo per andare ben oltre il semplice colloquio, uno strumento che funziona e che confermiamo».

Oltre all’accesso al College i giovani sono stati premiati con un tablet di ultima generazione. Durante la serata sono stati premiati anche 3 studenti che hanno aderito all’iniziativa Internet of Talent, un contest lanciato lo scorso 15 maggio per premiare le idee originali creative e innovative degli studenti di alcuni istituti superiori del territorio.

Il vincitore dell’iniziativa è Mirko Morello, dell’ITIS G. Riva di Saronno che ha presentato il progetto Provazbot: un software implementato attraverso la piattaforma Telegram, che permetta le gestione dei computer da remoto. Il giovane sviluppatore accederà a uno stage di 6 mesi al dipartimento IoT di Elmec. Un premio è stato riservato anche alla scuola di appartenenza di Morello ed in particolare al suo professore e tutor, Luca Liberti. L’istituto ha ricevuto da Elmec un robot Double, uno strumento utile a tutti quei ragazzi che per motivi di salute non possono frequentare per lunghi periodi le lezioni in aula: il Double, permette, infatti di seguire da remoto le attività svolte in classe, con il solo ausilio di una connessione internet.

Al secondo posto si è classificato Ludovico Giuseppe Marazzi dell’ISISS L. Geymonat di Tradate (premiato anche per il Talent Award), mentre al terzo posto è arrivato Fabio Grignoli dell’ISIS A. Ponti di Gallarate. Tutti e tre i ragazzi premiati hanno inoltre ricevuto uno smartphone dell’ultima generazione.

A un evento dedicato ai giovani talenti, non poteva mancare un relatore d’eccezione come Luca Perri: giovane ricercatore e dottorando in fisica e astrofisica all’Università d’Insubria di Como, è diventato famoso per il suo post su Facebook che spiegava in maniera alternativa la scoperta delle onde gravitazionali.

Elmec continua la sua ricerca di giovani talenti e per questo il prossimo 20 ottobre, in occasione dell’Open Day Elmec 2017, apre le porte della propria azienda: ipartecipanti selezionati potranno presentarsi ai recruiter dell’azienda informatica e sostenere un breve colloquio conoscitivo oltre a visitare il campus tecnologico di Elmec.