Tamponato e preso a pugni il sindaco di Uboldo Lorenzo Guzzetti

Foto varie

Mandato fuori strada e preso a pugni. È l’aggressione subita ieri sera dal sindaco di Uboldo Lorenzo Guzzetti che se l’è cavata con qualche giorno di prognosi ed escoriazioni al volto.

Tutto è iniziato intorno alle 18 quando il primo cittadino stava percorrendo via Padania. Un auto l’ha tamponato e mandato fuori strada. Ne è sceso un uomo che, prima che Guzzetti potessi riprendersi, l’ha preso a pugni.

Quindi senza dire una parola è risalito in macchina e si è dileguato. Un passante ha dato l’allarme e in pochi minuti è arrivata un’ambulanza del Sos Uboldo e una pattuglia dei carabinieri.

Il sindaco è stato medicato sul posto e al pronto soccorso di Saronno. Escoriazioni al volto e al collo e qualche giorno di prognosi.

Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri mentre il sindaco si limita a rassicurare sul fatto che stia bene.

Guzzetti è spesso stato al centro di forti polemiche per le due prese di posizione su diversi temi, non solo uboldesi ma anche d’attualità, come la recente querelle sui vaccini.