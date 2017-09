Tangenzialina parte il countdown: apertura il 4 ottobre

Mercoledì 4 ottobre potrebbe essere il giorno dell’apertura della tangenzialina di Saronno.

L’arteria è un‘opera connessa alla Pedemontana che collega Rovello Porro a Ceriano Laghetto e crea un percorso alternativo che dovrebbe, almeno nell’ipotesi dell’Amministrazione comunale, risolvere il problema del traffico d’attraversamento della frazione della Cassina Ferrara.

L’arteria è pronta da fine luglio, non solo l’asfalto e la banchina ma anche la segnaletica orizzontale e verticale, ma la strada è ancora bloccata da barriere e new jersey di plastica bianca e rosso. Effettivamente l’apertura era prevista per lo scorso 24 luglio ed entro quella data gli operai hanno chiuso il cantiere. A bloccare la strada la burocrazia: a luglio mancavano tre nullaosta da parte delle province coinvolte ossia Como, Monza e Varese.

Trattandosi solo di un problema burocratico in un primo momento si era ipotizzato che la tangenzialina aprisse prima dell’inizio dell’anno scolastico ma anche questa scadenza è stata superata. Nelle ultime settimane sono arrivati le approvazioni mancati da Varese e da Como e martedì 19 settembre in un incontro a Lazzate è stata prevista come data di apertura quella di mercoledì 4 ottobre.