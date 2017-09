“Teen’s power” si è concluso il primo camp-rivincita per gli adolescenti varesini

Si è concluso il camp dedicato agli adolescenti varesini “Teens’ power – Adolescenti di successo”, progetto organizzato dall’associazione 23&20 in collaborazione con Spa dell’Anima ed Comune di Varese e dedicato alla delicata fase adolescenziale.

«Non posso che essere estremamente orgogliosa dell’ottima riuscita della sperimentazione di questo Camp rivolto agli adolescenti, che li ha accompagnati in un viaggio attraverso le emozioni, il metodo di studio, lo sport, la gestione delle frustrazioni e della rabbia, l’alimentazione e la voglia di credere in sé stessi – ha spiegato Sonia Milani, Presidente dell’Associazione 23&20, che in collaborazione con il Comune di Varese e l’Assessorato ai servizi educativi ha reso concreto il progetto.

Oltre a Daniela Silvestro, coach e coordinatrice del progetto, affiancata da Eugenia Fissore, allenatrice di pallavolo, ex giocatrice di serie A e coach sportiva per Teens’ power e dalla professoressa Loredana Guzzi, sono stati ospiti del Camp anche Nadia Tamborini, life coach; Simone Zani, Direttore Artistico di Radio 2 Laghi, la dottoressa Serena Martegani, specialista in medicina dello sport e scienze dell’alimentazione; Mattia Tartaglia, Presidente di Flyer Gym e due agenti della squadra mobile della Questura di Varese, per parlare con i ragazzi. «Una serie di incontri che hanno arricchito il camp di contenuti e che lo hanno reso innovativo e

stimolante, due aggettivi fondamentali per questo progetto – ha proseguito Sonia Milani.

«Dopo il lavoro svolto con questi 20 meravigliosi ragazzi posso solo dire che abbiamo collaborato con adolescenti pieni di entusiasmo, che hanno creato una relazione tra di loro e con noi, confermandomi che quando un adolescente è ascoltato e libero dentro può far emergere talenti sorprendenti» è stato il commento di Daniela Silvestro, Life coach e rainbow coach di Spa dell’Anima.

«A consuntivo di questa esperienza posso dire che il contributo ricevuto dai ragazzi, con la sinergia che con loro siamo riusciti a costruire è prezioso: in palestra abbiamo collegato gli argomenti sviluppati in aula con le altre due coach e questo non è sempre semplice, così come

non lo è coordinare un gruppo così eterogeneo, dove sono diverse le abilità motorie eppure siamo riuscite a fare un ottimo lavoro, donando loro un bagaglio per il futuro, a nostra volta ricevendo emozioni, che saranno per noi bagaglio prezioso» conclude Eugenia Fissore, coach

sportiva del Camp.

I ragazzi di Teens’ power, 20 in tutto per questa prima edizione, hanno ricevuto anche la visita dell’Assessore Rossella Di Maggio nella giornata conclusiva del Camp, che ha consolidato la collaborazione offerta dal Comune al progetto, che prenderà ora la strada di una crescita

futura.

Teens’ power infatti diventerà sempre più una realtà concreta, che potrà essere così punto di riferimento per famiglie e ragazzi in quest’età così delicata. Partendo da questo primo gruppo, il percorso continuerà con serate d’incontro, stage di lavoro e nuovi appuntamenti a scadenza semestrale.