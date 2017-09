Foto varie

Tempo variabile nel fine settimana in provincia. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino sabato 16 settembre sarà nuvoloso o variabile con alcune schiarite soleggiate, più ampie nelle ore centrali della giornate. Per lo più asciutto ma, soprattutto in serata e nella notte, ancora possibilità di qualche pioggia o temporale. Temperature stazionarie. Vento in quota moderato da WSW, al suolo molto debole da ESE.

Domenica 17 settembre in parte soleggiato ma ancora residua instabilità. Più nuvoloso e ancora possibilità di qualche pioggia in serata. Vento in quota debole tra W e SW, al suolo debole variabile.