In arrivo temporali forti

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio temporali forti dalla mezzanotte.

METEO – “Nella notte tra oggi 6 settembre e domani – ha spiegato Bordonali – si assisteraà all’avvicinamento e al transito di una saccatura di origine nordatlantica con associata aria più fresca in quota, che determinerà condizioni instabili sulla Lombardia, con precipitazioni che interesseranno tra notte e mattino principalmente i settori di pianura e Appennino, mentre nel corso del pomeriggio i fenomeni precipitativi coinvolgeranno prevalentemente la parte orientale della pianura.

Nella serata di domani, giovedì 7 settembre, anche i settori prealpini saranno interessati da precipitazioni sparse a carattere convettivo o temporalesco, mentre sulla fascia alpina le precipitazioni saranno assenti o al più locali sulla parte delle Retiche orientali e limitatamente alle ore serali. Le precipitazioni più intense si verificheranno sulla parte centro orientale della pianura, dove assumeranno carattere di rovescio o temporale con media probabilita’ dello sviluppo di temporali

forti”.

In base a queste previsioni, si prevede ‘Codice giallo’ per rischio temporali forti sulle zone omogenee IM-10 (Pianura centrale, province di Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza e Milano), IM-11 (Alta Pianura centrale, province Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova), IM-12 (Bassa pianura occidentale, province di Cremona, Lodi, Milano e Pavia), IM-13 (Bassa pianura orientale, province Cremona e Mantova) e IM-14 (Appennino pavese, provincia di Pavia).

EFFETTI AL SUOLO – Si chiede ai sistemi locali di protezione civile di attivare una fase operativa di ATTENZIONE, cioe’ di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi.

In particolare si suggerisce ai presidi territoriali di prestare attenzione a fenomeni che localmente potrebbero risultare pericolosi, quali:

– gli scenari di rischio temporali forti (rovesci intensi, fulmini, grandine, raffiche di vento) caratterizzati da elevata incertezza previsionale ma con effetti dannosi sul territorio, quali: danni a coperture e a strutture provvisorie; rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi; danni alle colture agricole e agli automezzi a causa di grandinate; innesco di incendi e lesioni da fulminazione; possibili locali dissesti idrogeologici; possibili locali esondazioni del reticolo idraulico secondario e/o insufficienze delle reti di drenaggio urbano (in particolare nelle aree metropolitane); problemi per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attività svolte sugli specchi lacuali.

INDICAZIONI OPERATIVE – La Sala operativa chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala operativa di Protezione civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it.