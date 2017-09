Temporali in provincia, alberi caduti e 336 chiusa

Foto di Mirko Landoni

La strada statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa” è stata chiusa al km 1+900 per un allagamento per diverse ore. A segnalarlo è ANAS in un bollettino di domenica mattina che riporta numerose chiusure per frane e allagamenti tra Lombardia, Liguria e Toscana. La situazione è ora tornata alla normalità

Allagamenti vengono segnalati anche in molte altre zone della provincia e sono numerose le squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro per liberare le strade da rami e alberi caduti oltre che per agevolare il deflusso delle acque nelle zone allagate. Non sono comunque segnalate situazioni particolarmente critiche.

Nel frattempo le previsioni meteo del centro geofisico prealpino registrano “una profonda saccatura con minimo sulle Isole Britanniche spinge masse d’aria umida verso la regione Padano-Alpina. Forte instabilità questa mattina (domenica, ndr) in spostamento verso il Triveneto. Da domani a giovedì mattina abbastanza soleggiato, poi è attesa una nuova perturbazione”.