Temporali sulla Toscana, 5 morti a Livorno

Cinque cadaveri sono stati trovati nella zona di Monterotondo, sulle colline di Livorno, dove nella notte tra sabato e domenica si è abbattuta un’ondata molto violenta di maltempo. Nella zona si sono verificate numerose frane e smottamenti.

Su Livorno sono caduti circa 400 millimetri in poco più di 4 ore. Si segnalano gravissimi danni specie nella zona sud, con scantinati e strade invase dall’acqua e auto spazzate via. «La situazione è molto problematica, critica, spero non sia un disastro -ha detto il sindaco di Livorno Filippo Nogarin- Ha piovuto tantissimo, ci sono grosse difficoltà, sono esondati alcuni corsi d’acqua, vengono segnalati smottamenti a Montenero».

Grossi problemi si segnalano anche nella zona di Pisa, colpita violentemente dallo stesso temporale. Sono decine le squadre di vigili del fuoco al lavoro, con rinforzi arrivati da tutta la Toscana.