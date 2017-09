Tenta una rapina: arrestata una ventenne

Una ventenne comasca è stata arrestata dalla Polizia cantonale.

Le accusa nei suoi confronti sono di tentata rapina e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti.

Secondo la ricostruzione fornita, la giovane avrebbe tentato di sottrarre soldi al chiosco in via del Breggia a Vacallo lo scorso 21 agosto. A lei si è giunti grazie agli accertamenti effettuati in fase di inchiesta dagli inquirenti della Polizia cantonale.

Il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha già confermato l’arresto adottato nei suoi confronti. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Paolo Bordoli.