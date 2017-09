Test di medicina: a Varese si presentano 536 candidati

Si sono svolte questa mattina nella sede di Via Monte Generoso, a Varese, le prove nazionali per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesti Dentaria.

All’Università degli Studi dell’Insubria i partecipanti sono stati 536. I posti a disposizione sono rispettivamente: 158 (Medicina e Chirurgia) e 16 (Odontoiatria e Protesi Dentaria) oltre a quelli riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero.

I candidati hanno risposto in 100 minuti ai 60 quesiti a risposta multipla, su argomenti di: cultura generale, ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica.

Il 19 settembre CINECA sul sito www.universitaly.it pubblica i risultati in forma anonima; il 29 settembre sul sito www.universitaly.it i candidati possono visionare il proprio elaborato e il 3 ottobre sono pubblicati i risultati finali sul sito www.universitaly.it e si può procedere all’immatricolazione.

I prossimi test in programma sono quelli per l’accesso al Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie, sede di Varese, fissati per venerdì 8 settembre: sono state presentate 310 domande, i posti disponibili sono 120 oltre a quelli riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero.

Le prove nazionali per i Corsi di Laurea Triennali per le Professioni Sanitarie sono fissate per il 13 settembre: sono pervenute 969 domande, i posti a disposizione in totale sono: 298 oltre a quelli riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero (per un totale di 304 posti). Il Corso di laurea triennale in Infermieristica, mette a disposizione 149 posti: 75 posti per la sede di Varese, 74 posti per la sede di Como. I posti disponibili per gli altri corsi, che hanno tutti sede a Varese, sono: Corso di laurea triennale in Ostetricia, 16 posti; Corso di laurea triennale in Fisioterapia, 42 posti; Corso di laurea triennale in Educazione Professionale, 60 posti;. Corso di laurea triennale in Igiene Dentale, 23 posti; Corso di laurea triennale in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, 8 posti.

Per tutte le informazioni consultare: www.uninsubria.it.