Test di medicina: quasi tutti idonei, ma solo 9100 saranno ammessi

Prime graduatorie, ancora anonime, pre il test di medicina che si è svolto lo scorso 5 settembre. Il Ministero ha reso pubblici alcuni dati: gli idonei, quelli che hanno totalizzato i 20 punti minimi necessari per concorrere alla graduatoria nazionale e alla distribuzione dei posti disponibili, sono quest’anno 52.389, l’87,26% del totale.

Il punteggio medio nazionale registrato fra coloro che hanno superato il test è di 44,68. Il punteggio medio più alto a livello di ateneo è di 49,81 a Pavia. La percentuale di idonei più alta (93,61%) si è registrata a Padova. Il punteggio più alto (88,5) è stato conseguito a Milano. Nessun compito tutto giusto, quindi, al contrario dello scorso anno in cui si registrarono tre 90.

I primi 100 classificati sono concentrati in 26 atenei e sono stati soprattutto negli atenei di Bologna (19), Padova (17) e Milano (15).

Per sapere esattamente in quale punto della graduatorie si è, occorrerà attendere il 3 ottobre quando le liste saranno nominative. Per ora si può consultare il proprio punteggio sul sito Universitaly, nell’area riservata nella sezione Medicina e Chirurgia attraverso i codici etichetta assegnati alla fine del test d’ingresso.

Solo con le graduatorie nominative sarà, però, possibile sapere se si è ottenuto uno dei 9.100 posti e in quale università ( all’Insubria ci sono 157 posti e i candidati sono stati 536). La scelta, infatti, è legata alla graduatoria e alle sedi indicate dal singolo studente. Ogni ateneo, a seconda del numero di posti disponibili e di candidati, ha il proprio punteggio: per esempio nel 2016, l’ultimo candidato in posizione utile a Milano Bicocca totalizzò 75.6 punti. C’è sempre, poi, la lista d’attesa che permette il “ripescaggio” in una sede migliore . Occorre attendere gli scorrimenti di graduatoria che di volta in volta liberano nuovi posti.

Dato l’andamento degli esiti, nei siti specializzati si ipotizza che per entrare basterà aver realizzato 60 punti.