Tognola lascia la carica di vicesindaco

Daverio: le persone (inserita in galleria)

Alberto Tognola, già sindaco per due mandati, lascia la giunta di Daverio e la carica di vicesindaco e ritorna “semplice” consigliere comunale. La notizia è stata data dal sindaco Franco Martino e dall’amministrazione comunale, con una nota ufficiale.

“La responsabilità delle deleghe rimesse da Alberto Tognola torna in capo al Sindaco fino a eventuale successiva riassegnazione” spiega la nota inviata dall’amministrazione comunale. “All’interno della Giunta, è nominato vicesindaco l’assessore Sergio Casarin“.

“Un sentito ringraziamento da parte del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri Comunali di maggioranza va ad Alberto Tognola per quanto fatto come Sindaco nei due precedenti mandati e per l’impegno e la generosa dedizione profusi nell’anno trascorso per favorire l’avvio del nuovo mandato amministrativo. Alberto Tognola continua il suo mandato di Consigliere Comunale”.