Torna a fine settembre lo Street food all’ombra di Garibaldi

Gallarate Street Food

Torna lo street food a Gallarate. Dopo la “edizione zero” del 2016, l’evento conferma la location e anticipa un po’ la data.

«Rispetto allo scorso anno abbiamo anticipato a fine settembre: da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre» spiega l’assessore Claudia Mazzetti. Non si cambia invece il punto cittadino: piazza Garibaldi. «Quest’anno ci sarà anche un po’ più di spazio: Via Verdi sarà chiusa al traffico, le auto passeranno dalla piazza solo entrando da via San Francesco con senso unico invertito»

Tra le novità ci sarà anche «la notte bianca Gallarate Città aperta» con il coinvolgimento dei commercianti del centro cittadino, nella notte di venerdì 29 settembre: «la nostra intenzione è anche vedere tutte le saracinesche aperte, creare un circolo virtuoso anche per i commercianti» continua Mazzetti, sostenuta da Luca Filiberti (Naga) e Marco Introini (Ascom Gallarate). «Un evento come questo può fare solo bene: al di là dell’aspetto commerciale può far bene dal punto di vista di marketing della città e di socialità. Anche noi faremo una campagna presso i nostri associati per convincere a partecipare e tenere aperto». Non è escluso che si aggiungano poi anche altri eventi, nelle due sere successive.

Lo street food gallaratese si tiene con il marchio Urban Lake Street Food. «Nell’ambiente dello street food Glalarate è ricordata come la tappa più divertente, con l’atmosfera più bella» spiega Michela Ferro, di Chocolat Pubblicità. Confermati i migliori truck dello scorso anno (come l’inarrivabile gnocco fritto), viene assicurato anche «uno spazio anche per i truck locali, del territorio». Tra le novità Michela Ferro anticipa solo «Ape Bedda dalla Sicilia, che è stata per mesi all’Eataly Smeraldo».

Urban &Lake Street Food assicura anche che non ci saranno problemi con le nuove norme sulla sicurezza. «Ogni Comune recepisce nelle sue modalità. Siamo riusciti a trovare soluzioni che sono stati accettati in diversi Comuni dove abbiamo fatto eventi».

Nella tre giorni del festival sono previste anche tariffe speciali al parcheggio interrato Seprio Park di via Bonomi: venerdì e sabato 1 euro ogni 3 ore fino alle 19, poi un euro per tutta sera; domenica 1 euro per l’intera giornata. «In controtendenza rispetto ad altre città che aumentano costo dei parcheggi» sottolinea il sindaco Andrea Cassani, con una punta di polemica con Varese alle prese con il piano-sosta. «Venite a Gallarate!»

L’assessore alla cultura Isabella Peroni invece sottolinea il ruolo dello street food come apripista della stagione autunnale: «Dallo street food partiamo con gli eventi autunnali. Non posso non lanciare già l’edizione Duemilalibri, che a ottobre prevederà anche eventi collaterali pensati per portare persone in più possibile da un territorio più ampio. Poi ci sarà il Jazz Festival, per poi arrivare agli eventi natalizi». L’appuntamento con Duemilalibri sarà dal 13 al 22 ottobre, con inaugurazione al venerdì per sfruttare pienamente due weekend interi.