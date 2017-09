Torna alla Giornata dello Sport, con un grande torneo

Gallarate Sport Party 2016

Torna anche quest’anno la Giornata dello Sport a Gallarate.

Una grande vetrine per le società gallaratesi, a cui si aggiungerà quest’anno anche un pizzico di sana competizione: la proclamazione dei “super atleti” che raggiungeranno i punteggi più alti al termine delle prove nei diversi stand. «Un modo per mettersi in gioco, per divertirtisi e per testare tutte le discipline sportive, così da scoprire attitudini e talenti nascostiı: queste le parole del sindaco Andrea Cassani, nella veste di assessore allo Sport. L’idea del “Gallarate Sport Champion” che il Sindaco ha proposto è stata accolta con entusiasmo dalle 39 associazioni sportive che sabato 9 settembre riempiranno gran parte della zona pedonale.

«Personalmente – svela il primo cittadino – punterò soprattutto sul tennis, ma conto di ottenere buoni punteggi anche in altre discipline. La sfida è aperta, sempre che il maltempo non rovini la festa». Le previsioni meteorologiche non sono infatti delle migliori e, per questa ragione, nella giornata di venerdì 8 si deciderà se confermare la manifestazione per il giorno successivo o se spostarla a domenica 10.



Per tutti gli appassionati l’appuntamento con il “Gallarate Sport Party 2017” è dalle 10 alle 19 (orario continuato). Ai gruppi e alle associazioni sportive viene data l’opportunità di presentarsi alla cittadinanza attraverso dimostrazioni e materiale informativo. Previste poi sul palco di piazza Libertà una serie di esibizioni: dalle 15.30 alle 19 spazio alle arti marziali, mentre dalle 21 alle 23.30 sarà il turno delle scuole di ballo.

Per quanto riguarda il torneo suddiviso in tre fasce di età (dai 6 ai 15 anni, dai 16 ai 30 anni e dai 31 anni in su), chi vorrà partecipare dovrà rivolgersi allo stand dell’assessorato allo Sport e richiedere il modulo da compilare. Il modulo avrà degli spazi che saranno destinati ad inserire il punteggio (da zero e 10) conseguito durante i diversi test e per il timbro di convalida. Le iscrizioni saranno aperte dalle 10 alle 18 mentre le prove potranno essere effettuate dalle 10 alle 19. Ad ogni partecipante sarà regalato un braccialetto del “Gallarate Sport Party”.

Al termine di tutte le prove (o di quelle a cui l’atleta deciderà di partecipare), il modulo verrà riconsegnato allo stand dell’assessorato allo Sport. Vincerà chi avrà conseguito il punteggio totale più alto e i primi tre classificati di ogni categoria verranno premiati nel corso delle esibizioni serali sul palco con abbonamenti gratuiti o lezioni nella disciplina che sceglieranno tra quelle in cui si sono cimentati.

L’obiettivo è quello di far sì che siano i gallaratesi a rivolgersi agli stand e che non siano gli standisti a coinvolgerli.