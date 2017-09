Torna Bustolibri con un carico di appuntamenti

libro franca garavaglia

Terminato il breve periodo di pausa estiva, la libreria Bustolibri.com riprende a pieno ritmo l’attività di organizzazione di eventi culturali nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio.

Il mese di settembre si è in realtà già aperto con la partecipazione all’Alzheimer Fest di Gavirate, la manifestazione dedicata alle persone affette dalla malattia di Alzheimer e da altre forme di demenza, a cui Bustolibri.com è intervenuta allestendo un angolo dedicato alla cultura con un furgoncino carico di libri: in allegato due foto della manifestazione.

Questa settimana il programma si arricchisce con un nuovo evento: sabato 9 settembre alle 17.30 sarà presentata alla Galleria Boragno la nona edizione di Università Migrante, corso di formazione per operatori e volontari nel campo dell’intercultura.

Il corso avrà per tema “Benvenuti in Europa – Frontiere e accoglienza” e si svilupperà nell’arco di due moduli in varie location di Milano: il primo, “Alle origini della divisione tra Nord e Sud del mondo”, si svolgerà dal 23 settembre al 14 ottobre, mentre il secondo, “Welcome Refugees”, dal 20 gennaio al 10 febbraio. Ciascun modulo sarà composto da diversi incontri sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza dal punto di vista etico, politico, normativo e legale. L’iscrizione al corso ha un costo di 50 euro a persona e può essere completata online sul sito www.unimigrante.net; sono inoltre in programma alcuni incontri pubblici a ingresso gratuito.

Nella stessa occasione sarà inoltre presentato il progetto Missing at the Borders, sostenuto da attivisti di diverse reti antirazziste di entrambe le sponde del Mediterraneo, per dare voce alle famiglie dei migranti rimasti vittime del viaggio verso l’Europa.

Si segnalano infine due iniziative in programma allo Spazio Arte Carlo Farioli di via Silvio Pellico 15 a Busto Arsizio: giovedì 7 settembre dalle 18 saranno presentati i nuovi Corsi di fumetto indetti dall’associazione, sotto la guida del cartoonist Tiziano Riverso. La prima lezione del corso per adulti, strutturato in cinque incontri, è in programma giovedì 21 settembre.

Sabato 16 settembre alle 18.30, sempre allo Spazio Arte Carlo Farioli, sarà invece inaugurata la mostra “La deriva del continente” di Alex Sala, che proseguirà fino al 7 ottobre nei seguenti orari: dal giovedì al sabato dalle 16.30 alle 19, la domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.