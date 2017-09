Torna #CRINPIAZZA, una giornata per conoscere la Croce Rossa

Foto varie

Dopo il grande successo dello scorso anno torna #CRINPIAZZA, evento organizzato dalla Croce Rossa Italiana sede di Tradate in programma sabato 16 Settembre 2017 a partire dalle ore 15.00 a Villa Inzoli.

Un’occasione unica per conoscere la Croce Rossa, durante l’evento si svolgeranno due simulazioni di soccorso con la partecipazione dei SAF dei Vigili del Fuoco di Varese e un’altra sulla defibrillazione precoce, ci sarà la Clinica Mobile “Controlla la tua salute” con la possibilità di misurare la pressione arteriosa, la glicemia e il colesterolo con la presenza di un medico e delle infermiere Volontarie CRI, gli istruttori CRI sono a disposizione per far provare le manovre salvavita pediatriche a chiunque fosse interessato. Ci sarà la possibilità di iscriversi ai futuri corsi CRI per l’utilizzo del defibrillatore , manovre salvavita pediatriche e per diventare Volontario CRI.

Non mancherà l’intrattenimento per i più piccoli con truccabimbi – Palloncini gonfiabili e l’ambulanza dei pupazzi, zucchero filato, sensibilizzazione attiva sulla sicurezza stradale, stand gastronomico con la grande novità aperitivo “LO SBARELLATO”, la serata continua in compagnia del trio S.A.M. con musica dal vivo.

Già da ora è possibile iscriversi al nuovo corso per diventare volontari di Croce Rossa sul portale GAIA www.gaia.cri.it, una volta effettuata la registrazione bisognerà cercare i corsi 468/2017 e 469/2017 – la serata di presentazione è prevista il 27 settembre ore 21.00 presso la nostra sede della Croce Rossa di Tradate in via del Carso, 29

LA PAGINA FACEBOOK