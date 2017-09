Torna domenica 8 ottobre “Maratona Manzoni”

letture animate alessandro manzoni samarate

Nata a Milano nel 2014 e giunta quindi alla sua quarta edizione, Maratona Manzoni propone anche quest’anno a tutta la città la lettura collettiva e ad alta voce dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, itinerante nei luoghi pubblici significativi per lo sviluppo urbano. Realizzata di concerto con istituzioni e partner, è una vera e propria manifestazione di cittadinanza, che con l’edizione 2017 avrà fatto leggere assieme oltre mezzo migliaio di persone di ogni età.

Diversa ogni anno, nel 2017 Maratona Manzoni si svolgerà in due tranche, all’inizio e alla fine dell’autunno. La versione classica in italiano si terrà domenica 8 ottobre, coinvolgendo cento lettori in doppia tappa, dedicandosi questa volta al territorio del Municipio 3: la mattina tornando fra i giardini delle case popolari, nell’anfiteatro urbano di via Rizzoli 13 (ore 10-14), il pomeriggio-sera nel cortile fra biblioteca, auditorium e bar Joy Milano in via Valvassori Peroni 56 (ore 16-21).

A dicembre si terrà, invece, la versione “in tutte le lingue” dei Promessi Sposi ad alta voce, presso la Civica Scuola di Interpreti e Traduttori “Altiero Spinelli” e il Liceo Manzoni, esplorando l’archivio di Casa Manzoni e con il più ampio e vario coinvolgimento scolastico e delle comunità straniere milanesi.

Sempre più stretta la collaborazione fra Maratona Manzoni e il Sistema Bibliotecario di Milano, che oltre a ospitare le locandine e i segnalibri del festival, e a prestare alcune copie dei Promessi Sposi, vedrà fra i cento lettori in piazza anche trenta voci del Patto per la Lettura. Tutte le biblioteche milanesi hanno inoltre adottato i Minimal Incipit ed Explicit dei Promessi Sposi, stampati in edizione speciale a sostegno del festival (http://bit.ly/2waiv9M).

Anche l’associazione Treccani Cultura bissa la sua presenza al festival, valorizzando, attraverso cinque totem, i lemmi “manzoniani” tratti dal Vocabolario Treccani on-line. Sarà così messo in evidenza il lavoro compiuto da Alessandro Manzoni sull’Italiano: un contributo fondamentale apportato alla costruzione di una lingua nazionale.

Mediapartner del festival saranno infine L’Altiero, il magazine della Civica che seguirà e stimolerà lettori e pubblico di Maratona Manzoni come una piccola redazione crossmediale sul campo, e ArcipelagoMilano grazie al quale sarà raccontata la particolare dimensione territoriale del festival.

Facebook | Twitter | Yotube @MaratonaManzoni

Contatti maratonamanzoni@gmail.com