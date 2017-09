Torna “Il bosco incantato” nel Parco Pineta

“Il bosco incantato” è ormai un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative proposte dal Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate; immersi nel palcoscenico naturale offerto dall’Area Protetta, menestrelli, elfi, giochi e laboratori coinvolgeranno i più piccoli per un pomeriggio dedicato alla loro fantasia. L’appuntamento è per domenica 24 settembre, ore 14.30, presso il Centro Didattico Scientifico di Tradate (Sentiero Natura ed Osservatorio Astronomico).

Quando la natura lascia spazio alla fantasia, il bosco muta in un palcoscenico per fate, gnomi e folletti. Un pomeriggio di favole ed avventure dedicato ai più piccoli. Un evento da non perdere pieno di sorprese.

- Ricrea senza confini – centro di riutilizzo dei materiali di scarto. Laboratori creativi e artistici riutilizzando i materiali di scarto. (a cura della Centro del riuso dei materiali – RICREO);

Laboratorio didattico – costruiamo una “meridiana” di carta (a cura della Cooperativa Sociale AstroNatura);

Il raccontastorie – lasciatevi trasportare da Paola, autrice dei quaderni didattici del Parco, in avventure affascinanti… con intervalli a cura della Celtic Harp Orchestra;

- La magia dell’Arpa – i musicisti dello strumento che è fonte di incanto e fantasia vi aspettano, per cimentarvi nel far vibrare le sue corde (a cura della Celtic Harp Orchestra);

- Laboratorio didattico per tutte le età tra gnomi, gufi e scoiattoli;

- Il villaggio degli gnomi;

- Giochi Tradizionali – dal Lancio degli Anelli al tiro dei Tappi… attività all’insegna del gioco all’aria aperta, per ricordare il mondo del divertimento “senza fili” tra le fronde del bosco (a cura della Cooperativa Sociale AstroNatura);

– Truccabimbi – scegli se diventare un lupo, un elfo o una farfalla e lasciati trasformare dalla truccatrice in un simpatico animale del bosco;

- Il Parco Rile Tenore Olona – un territorio a pochi passi dal Parco Pineta tutto da conoscere. Andiamo alla scoperta dei luoghi salienti e della fauna che lo popola mediante la realtà virtuale;

- h. 17.00 – Animazione teatrale “Sentier di Foglia – Letture e narrazioni nel Bosco”

E’ Gemma Girovaga che accompagna in questo viaggio alla riscoperta del bosco e della natura come luogo misterioso e affascinante. Gemma girovaga è un allegro personaggio silvestre che incontrerà Viola Vilante d’Ondariva, amica di Cosimo, ragazzino ribelle e rampante barone, tra laberi e foglie. Insieme racconteranno quella ricca varietà di caratteri e personalità che la Natura offre,attraverso favole che raccontano di alberi ma anche di quelle scelte, come quella di Cosimo, che portano tra i rami per cercare altrove nuovi mondi possibili per essere se stessi. (a cura dell’Associazione Culturale LuMinAnDa).

Partecipazione gratuita