Torna il Summerfield Music Festival

Summerfield Festival: 5 giorni di musica

Una raffica di concerti da vivere per quattro giorni: è il Summerfield Music Festival, in programma dal 7 al 10 settembre all’area Feste di Cassano Magnago.

Il festival è promosso dall’Associazione Culturale Le Officine, una sigla che ormai è sinonimo di qualità e di divertimento, dopo le tante manifestazioni promosse a Cassano e non solo, dalle Street Food PArade al Woodoo Fest.

Il Summefield è un festival indipendente in constante crescita, che sta attualmente superando ogni previsione e record di partecipazione sui canali social (oltre 10mila partecipanti solo sugli eventi Facebook dedicati alle singole giornate e svariate decine di migliaia di visualizzazioni per il materiale video promozionale).

Summerfield Festival: 5 giorni di musica

Il programma di quattro sere consecutive di musica prevede una rassegna con il meglio della scena musicale Italiana e internazionale – gli australiani Pendulum, Gabry Ponte, Sud Sound System, Pop X e molti altri- accompagnati da street food, giocolieri, area expo artigianato e la seguitissima Silent Disco. Si prospetta dunque uno spettacolo di altissimo livello con una partecipazione senza precedenti per questa manifestazione, in grado di coinvolgere tutte le fasce di età, dagli adolescenti, agli adulti, fino alle famiglie con bambini, in una grande location attrezzata ed accogliente, e un grande palco avvolto da un’enorme tensostruttura in grado di garantire lo svolgimento dei concerti anche in caso di pioggia.

L’appuntamento è all’area feste di Cassano Magnago, in via Primo Maggio.