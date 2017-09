Torna in Agricola il Garden Festival d’autunno!

.

In collaborazione con AICG, Associazione Italiana Centri Giardinaggio, da sabato 23 settembre a domenica 15 ottobre, potrete condividere un’esperienza straordinaria che valorizzerà la natura autunnale in tutte le sue forme: una mostra espositiva con le piante più insolite, corsi gratuiti e laboratori per raccontarvi come vivere al meglio gli spazi aperti anche in questa mutevole stagione e tanti spunti per rinnovare il vostro giardino con piante e fiori.

Ogni weekend un’attività diversa per scoprire tutti i colori dell’autunno: sarà possibile imparare dagli esperti, confrontarsi con altri appassionati e scoprire quello che di bello questa stagione ha da offrire al nostro giardino e non solo.

LABORATORI GRATUITI PER ADULTI E BAMBINI

Troverete l’elenco completo sul sito di Agricola Home&Garden: laboratori di giardinaggio, home decor e tanti e diversi appuntamenti per i più piccoli. Tutti i corsi sono gratuiti.

ROSA AIRC IL COLORE DELL’AUTUNNO PRESSO AGRICOLA HOME&GARDEN

Per tutto il mese di ottobre Agricola Home&Garden sostiene la campagna Nastro Rosa di AIRC: aiuta anche tu la ricerca acquistando la spilletta del nastro rosa, simbolo universale della lotta al tumore al seno. L’intero ricavato verrà devoluto all’AIRC. Per maggiori informazioni potete trovare tutte le informazioni sul sito www.agricolashop.it o le pagine Facebook e Twitter di Agricola Home&Garden.