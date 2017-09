Torna la Arona-Stresa-Arona, rievocazione della gara del 1897

organizzata dal gallarate auto e moto storiche

Presentata in municipio a Stresa la prima edizione biennale della rievocazione storica di ASA, Arona-Stresa-Arona, la seconda gara automobilistica della storia d’Italia, risalente al settembre 1897.

Organizza il club Gallarate Auto Moto Storiche, federato ASI.

L’evento è di scena sabato 16 e domenica 17 settembre con 50 rare auto anteguerra fino al 1939. Ottimale il rapporto con gli Enti locali.

A 120 anni di distanza dall’edizione leggendaria del 1897, torna in auge l’antica competizione che unì i due poli verbanesi del turismo internazionale: Arona – Stresa –Arona fu la seconda gara automobilistica della storia d’Italia, dopo la Torino-Asti- Torino del 1895. La rievocazione storica si effettua sabato 16 e domenica 17 settembre, grazie al Club Gallarate Auto Moto Storiche.

LE REGINE PIU’ DATATE – Gli organizzatori del club Gams di Gallarate hanno precisato: «Intendiamo valorizzare il motorismo storico come fenomeno culturale e di promozione turistica allacciando con gli Enti locali più sensibili un legame saldo per la miglior accoglienza degli ospiti. Collabora all’evento Raci Torino, “registro ancetres club Italia” che valorizza mezzi risalenti al periodo precedente la prima Guerra mondiale; presenti rari esemplari di cicli di fine Ottocento della Novauvi, Unione Velocipiedistica Italiana. Al via dieci auto costruite prima del 1915, autentiche rarità assolute: la bresciana Chizzolini del 1897, Phebus 1898, Renault Voiturette 1900, Lavie 1904, Clement Bayard 1907, Delage Spider 1913, ecc . Nell’anno in cui si festeggiano i 110 anni di Lancia, si potrà ammirare la Theta 1913, mentre del periodo successivo alla prima guerra mondiale ci sarà Fiat 501 Corsa ’23, Bugatti T23 Brescia, Citroen B14 ’27, Ford A De Luxe Roadster ’31, Alfa Romeo 6C 1500/1750 anni ’30, ecc.

Ampio il ventaglio di auto da GP anni Venti e da turismo anni Venti e Trenta, molte marche europee e americane: le francesi Bugatti, Salmson, Amilcar, Citroen, Renault, Peugeot; le italiane Fiat, Alfa Romeo e Lancia, oltre alle ammiraglie americane Ford, Hudson, Chevrolet e le britanniche Riley, Austin, MG, Aston Martin, Morris, Bentley, Singer.

LA STORIA - I consiglieri del club Asi di Gallarate proseguono: «La data fatidica della Arona-Stresa-Arona” fu il 12 settembre 1897: partenza alle 10 e 39 minuti dopo nubifragi. Gli organizzatori formati dal Comitato della Biscazza della città di Arona, sotto il patronato del Club Automobilisti Italiani, proposero inizialmente la Milano-Arona che, causa meteo avverso, mutò nei 36 km. della Arona-Stresa- Arona. Ben sedici iscritti, divisi in tre classi: quadricicli, tricicli e bicicli. Dieci mezzi a motore riuscirono a terminare: sul podio tre milanesi, l’Ingegnere Giuseppe Cobianchi che completò le due direzioni in 2ore e 4’ con 30’ di fermata a Stresa. Secondo Oreste Fraschini, terzo Paolo Meda.

PROGRAMMA – Sabato 16 settembre, dalle ore 10 alle 12, accoglienza dei partecipanti e vetture in piazza del Popolo ad Arona. Alle 12 partenza da Arona per Meina, Lesa, Belgirate. Prove d’abilità al centesimo di secondo dalle ore 14 al campo sportivo di Meina. Arrivo a Stresa alle ore 16; dalle ore 16.30 parte il circuito cittadino di Stresa con esposizione finale delle auto all’hotel Regina Palace di Stresa. In serata la cena di gala.

Riordino a Lesa ore 11 per il circuito del centro storico, con ritrovo finale e premiazioni all’antico Maniero di Lesa, dalle ore 12.30. Alle ore 16 arrivo e sfilata ad Arona.

