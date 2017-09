Torna la “caccia al tesoro” alle bellezze di Varese

Piazza San Vittore

Una vera e propria “caccia al tesoro fotografica”: dopo il successo della scorsa edizione, l’ Associazione 23&20, in collaborazione con il Comune di Varese, ripropone “Fotografando nella Città Giardino”, un pomeriggio dedicato ai fotoamatori che si ritroveranno in gara per il centro di Varese, con lo scopo di recuperare una lista di 20 soggetti in 220 minuti.

Per partecipare, l’appuntamento è per sabato 30 settembre (con slittamento al 7 ottobre, in caso di maltempo) dalle 14.30.

«Abbiamo riproposto con entusiasmo questa gara – dichiara Sonia Milani, Presidente dell’Associazione 23&20 – perché lo scorso anno è stata molto apprezzata dai partecipanti e perché siamo convinti che Varese sia una città che si presta a questo tipo di iniziativa. Lo scopo è quello di coinvolgere più giovani e meno giovani, con il pretesto di una sfida, nella realizzazione di scatti fotografici di alcuni scorci della nostra città e di alcuni particolari da scovare tra le vie del centro, con un format ben preciso e collaudato, che permetta il divertimento abbinato alla passione per la fotografia».

COME FUNZIONA

La gara partirà da Piazza del Podestà alle 14.30 e terminerà dopo un massimo di 220 minuti.

I fotografi potranno partecipare solo se in coppia, iscrivendosi entro e non oltre il 27 settembre 2017 sul sito e pagando una quota per ogni coppia riceveranno un cappellino personalizzato, un pass “concorrente” e l’attestato di partecipazione.

I premi in palio sono:

– 1^ premio: biglietto del treno a/r per 2 pax ed ingressi ad una mostra fotografica sul territorio nazionale (da scegliere entro il 31/12/2017);

– 2^ premio: cavalletto professionale x 2 (Offerti da FdS Foto Video);

– 3^ premio: zainetto porta macchina fotografica x 2 (Offerti da FdS Foto Video);

– 4^ premio: Cena x 2