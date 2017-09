Torna la Cittiglio-Vararo, di corsa in salita per ricordare Mauro e Severino Traversi

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Verbano, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cittiglio e con l’approvazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Comitato Regionale Lombardo, organizza per domenica 3 settembre la Cittiglio-Vararo ‐ 44° Trofeo memorial Mauro e Severino Traversi.

Si tratta di una corsa su strada in salita di 6,750km, inserita nel calendario Regionale Fidal.

Nel pomeriggio, dopo la gara dei bambini e la messa, il prete di Cittiglio benedirà la nuova via Crucis in Memoria di Mauro, Severino e Luciano Traversi voluta da Atetica Verbano, donata dalla Famiglia Franzetti di Gemonio e costruita dal Gruppo Alpini di Cittiglio.

DA SAPERE

Ritrovo in via Prolampo ‐ Cittiglio (Va)

ore 9.30: Partenza camminata Cittiglio‐Vararo

ore 10.00: Partenza gara agonistica Fidal

ore 11.30: Premiazioni a Vararo

ore 12.30: Rancio Alpino a Vararo

ore 14.30: “Corro anch’io”, corsa promozionale per bambini tra le vie di Vararo.

ISCRIZIONI E RITIRO PETTORALE:

• Iscrizioni on‐line compilando apposito modulo presente sul sito www.atleticaverbano.it entro le ore 24.00 di venerdi 1 settembre 2017

• Costo iscrizione on‐line: € 5,00 ‐ da versare al ritiro del pettorale, il giorno della gara, dalle 8.00 alle 9.40

• Possibilità d’iscriversi la mattina della gara entro le ore 9.40 in zona partenza con esibizione obbligatoria della tessera Fidal, RunCard o tessera EPS + certificato medico. Costo iscrizione: € 7,00

ALLA CITTIGLIO-VARARO POSSONO PARTECIPARE:

• Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società affiliate alla FIDAL ed appartenenti alle categorie A‐J‐P‐S‐Master.

• Atlete/i italiani e stranieri in possesso di RUNCARD/RUNCARD EPS o tesserate/i per Società di Ente di Promozione Sportiva (disciplina Atletica Leggera).

ATTENZIONE: La loro partecipazione è subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica per Atletica Leggera. (regolamento completo su www.atleticaverbano.it)