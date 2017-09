Torna la “Tutti in bici per i Comuni”

Foto varie

In occasione della settimana europea della mobilità torna sabato 23 settembre la fortunata iniziativa “Tutti in Bici per i Comuni”, in collaborazione con i Comuni di Vedano Olona e Venegono Superiore.

Ritrovo in piazza delle Tessitrici alle 14.00 per la registrazione. Partenza alle 15.00. Alle 16.30 è previsto l’arrivo di tutti i partecipanti al parco Fara Forni di Vedano Olona per una merenda condivisa e tante attività per tutta la famiglia.

Rientro previsto per le 17.30. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata