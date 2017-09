Torna “Mangia Bevi e Bici”

Musica, bici, cibo: il connubio è servito. La settima edizione di Mangia Bevi e Bici, in calendario domenica 10 settembre, avrà contorni musicali.

L’evento clou del cicloturismo varesino, con partenza e arrivo a Ispra (sul Lago Maggiore), prevede lungo i suoi itinerari ben quattro concerti dedicati alla musica popolare. “Mangia Bevi e Bici in musica” è possibile grazie alla collaborazione tra la storica Bottega del Romeo (punto di riferimento per i cicloturisti) e il Festival Lago Cromatico, organizzato dall’associazione Musica Libera.

Il programma dei concerti è stato allestito sulla tabella di marcia di Mangia Bevi e Bici, ma ogni evento musicale, gratuito, è liberamente accessibile anche al pubblico che non partecipa alla manifestazione cicloturistica:

– dalle 10:00 alle 12: 00 sul Lungo Lago di Ispra si esibirà il Gruppo Ticinese Corni delle Alpi, che con i loro affascinanti strumenti proporranno una suggestiva esibizione in riva al Lago;

– dalle 11:00 alle 13:00 a Casa Don Guanella (Barza) si esibirà la IspraBluesBand, con un repertorio moderno che spazia dal jazz alla musica classica, dal pop ai ritmi sudamericani.

– dalle 13:30 alle 15:30 a Villa Borghi presso Biandronno, la cantautrice Cristina Meschia, originaria di Verbania, proporrà in duo col chitarrista Marco Brusa il suo ultimo lavoro discografico: Intra. Il progetto, nato dalla collaborazione con il pianista Riccardo Zegna e realizzato con un lungo lavoro di ricerca delle tradizioni storiche, di testimonianze e memorie, di recupero di spartiti e libretti con i vecchi brani, propone una rilettura in chiave jazz e moderna di poesie popolari, canti eseguiti da cori, canti eseguiti nelle osterie e nelle valli del Verbano Cusio Ossola). Intra sta avendo un forte riscontro di critica e pubblico.

– dalle 16:00 alle 18:00 in Piazza San Martino ad Ispra, la tappa che segnerà la conclusione della manifestazione, i ciclisti e il pubblico saranno accolti dall’allegria della Bandela Del Ghezz, con il loro repertorio che passa dalle tarantelle di Campania e calabria alle pizziche pugliesi, dal saltanello abruzzese alle danze del piffero piemontesi, dalle gighe ai calissun, dalle munferrine ai valzer per arrivare ai brani di nuova composizione… Un viaggio che ci porta a scoprire non solo la musica ma anche e soprattutto la tradizione, le origini e la storia del nostro paese.

Pedalando tra i laghi varesini, sulle note musicali di grandi interpreti, addolciti da piatti tipici e affascinati dai monumenti e dalle bellezze naturali, i cicloturisti di Mangia Bevi e Bici vivranno una giornata indimenticabile.

Per info e prenotazioni: lalibereria@bottegadelromeo.com, 0332780285.