Torna Puliamo il mondo, anche a Busto e Legnano

Torna Puliamo il Mondo, anche nel territorio di Legnano e Busto. Queste le indicazioni di Legambiente per la giornata italiana dedicata alla cura dell’ambiente

Per l’Edizione 2017 l’Amministrazione comunale di Legnano aderisce all’iniziativa comenica 24 Settembre, propone di ripulire queste tre aree:

-Strada vicinale di via dei Frassini (zona Ospedale) proposta in particolare per Alunni delle Scuole Medie, con ritrovo presso l’area di sosta all’incrocio con via Bottini.

-Interno del Parco Castello adatto a tutti e proposto soprattutto per Alunni delle Scuole Elementari, con ritrovo presso l’ingresso del principale del Parco di piazza Mercato.

-Isola fluviale del Castello (sponde e zona golenale) riservato agli Adulti e a personale attrezzato/specializzato, con ritrovo presso il piazzale antistante l’ingresso del Castello.

L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza, i bambini dovranno essere accompagnati da genitori o da altri famigliari maggiorenni. L’inizio delle attività di pulizia, che si svolgeranno in contemporanea, è previsto per le ore 10.00, ed avrà la durata di circa un paio d’ore.

Anche a Busto Arsizio è previsto un programma di interventi.

Alla mattina “Puliamo il mondo” dedicato alle scuole. Alcune centinaia di alunni partecipano a questa campagna, assieme a genitori e personale scolastico, con le scuole primarie dell’Istituto Sandro Pertini. Ci troverete assieme, sulle vie e nei giardini vicini alle scuole, Giovedì 21 alle 9.15.

Domenica mattina alle 9.15, 24 Settembre, saremo impegnati nella pulizia di aree verdi e strade abbandonate all’incuria. Questa è la giornata aperta a tutti i volontari, di ogni età e nazionalità.

Anche il 2017 ci vedrà impegnati in un luogo di ordinaria follia incivile, la lunga Via Baraggioli, tra Borsano e Via Toniolo. Appuntamento in questo angolo di città per i volontari della zona bassa di Busto Arsizio, alle 9.00, all’incrocio con via Bernardino da Busto.

Stesso orario per Puliamo il Mondo 2017 presso la parte alta della città, davanti alla chiesa della Madonna in Veroncora, in via Corbetta, da dove muoveremo a nettare questa parte agreste della città.

Sul sito www.puliamoilmondo.it, si possono trovare tutte le informazioni utili per aderire all’iniziativa. Arrivederci e grazie.