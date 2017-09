Torna Volley Stars, tanta pallavolo e la storia di Jack Sintini

Foto varie di pallavolo

Inizierà venerdì 8 settembre l’edizione 2017 di Volley Stars, una delle vetrine più importanti a livello nazionale per il volley giovanile.

Quattro i tornei maschili – Under 14, Under 16, Under 18 e Under 20 – e femminili – Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18 – per un evento che è ormai diventato un punto fermo nel mondo della pallavolo.

Saranno otto le palestre che ospiteranno le gare: Malnate e Cantello per la provincia di Varese; Cagno, Valmore, Olgiate Comasco, Rodero, Uggiate Trevano e Faloppio per la provincia di Como.

Tantissime le sfide sul campo, ma anche un evento da non perdere: sabato 9 settembre alle ore 21.00 al palazzetto di Cagno ci sarà l’incontro con il pallavolista Giacomo “Jack” Sintini, che è tornato a giocare dopo aver sconfitto il cancro.

Volley Stars ha il patrocinio della Provincia di Varese, della Camera di Commercio di Varese e della Varese Sport Commission.

Il sito ufficiale della manifestazione