Tornano le feste del vicinato per anziani e famiglie

Un po’ festa di fine vacanze, un po’ momento per iniziare un nuovo anno di attività ritrovandosi dopo l’estate o incontrandosi per la prima volta.

Venerdì 15 settembre dalle 14.30 in 17 quartieri della città, tornano le feste di vicinato con musica, aperitivi, animazione e iniziative per radunare nei cortili e nelle portinerie dei caseggiati popolari, nelle piazzette e negli altri spazi di socialità anziani, bambini e famiglie.

Durante i mesi di giugno, luglio e agosto sono state più di 300 le iniziative realizzate grazie alla rete dei custodi sociali e dei volontari in moltissimi spazi in tutta la città.

Una scelta dettata dalla volontà di non concentrare in pochi grandi eventi le opportunità di socialità durante l’estate, ma di estendere il coinvolgimento, in particolare degli anziani, in più luoghi possibili e più volte la settimana.

Venerdì prossimo questa formula sarà ripetuta con la presenza di una festa in 17 quartieri della città. Ci sarà almeno un quartiere per Municipio: corso di Porta Ticinese 98 (Municipio 1); via Cesana 3 (Municipio 2); via Rizzoli 13 A (Municipio 3); piazzale Cuoco 7 e via dei Panigarola 1 (Municipio 4); via Saponaro 36, via San Bernardo29/A (Chiaravalle), viale Bligny 42 (Municipio 5); via Segneri 4, via Gola 7 (Municipio 6); via Mar Jonio, via Creta 13 (Municipio 7), via Lopez 4, via Appennini 68, via Jacopino da Tradate 8 e 14 (Municipio 8); via Villani 3, piazza Bruzzano 9 (Municipio 9).

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i Custodi sociali e i Centri socio-ricreativi anziani che sono stati protagonisti delle attività dell’ultimo Piano anziani attuato dal Comune durante la scorsa estate.

Sono state complessivamente 28.000 le prestazioni fornite agli anziani e alle persone con disabilità che hanno contatto il Comune attraverso il numero verde gratuito 800.777.888, con un picco di 15.421 pasti a domicilio e un aumento complessivo del 28% rispetto solo a due anni fa.

Le feste di vicinato sono realizzate anche grazie al supporto di sponsor privati che dato il loro sostegno. Si ringraziano: Aler, Metropolitana Milanese, e Spumador S.p.A.