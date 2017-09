Tornano le Harley: sabato l’allegra invasione al campo sportivo

Foto varie

Torna a Induno Olona, sabato 16 settembre, il consueto raduno annuale di moto Harley Davdison.

La manifestazione avrà inizio alle 15.30, partendo dal parcheggio dell’Ippodromo di Varese per un Mini Run, con tappa a Mesenzana presso il Bar Rebelot dove verrà offerto l’aperitivo a tutti i partecipanti.

L’arrivo della lunga colonna di moto sarà al campo sportivo di Via Andreoli a Induno Olona alle 18, dove si svolgerà una la serata allietata da See More with Cristian Piaia, Ferrario Vini & Uve-La Bottega del Vino, Rebelot e Harley-Davidson.