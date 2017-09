Torneo di scacchi in favore della Caritas

Saronno regno degli scacchi: 190 campioni da tutta la Lombardia

Il gruppo Caritas di Bardello, Bregano e Malgesso organizza per sabato 23 settembre presso l’oratorio in via al Santuario un torneo di scacchi. 15 euro la quota di iscrizione che comprende l’apericena. Il ricavato andrà alle iniziative della stessa Caritas. Collabora il circolo scacchistico Esteban Canal.

Il torneo avrà inizio alle ore 14.30