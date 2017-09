Tra arte e cortili, alla scoperta della Viggiù segreta

Viggiù - Pittori e scultori nei cortili 2016

Domenica 17 settembre si riaprono i cortili segreti del centro storico di Viggiù, che riaccenderanno i riflettori sul borgo da sempre definito”la perla del varesotto” in occasione della tredicesima edizione della rassegna “Pittori e scultori nei cortili”.

Sarà una domenica alla scoperta delle gemme nascoste del paese: le antiche corti che non solo faranno da cornice, ma saranno le degne protagoniste della manifestazione, orgogliosamente prestate dai loro proprietari per la gioia e il piacere del pubblico. Il passepartout della visita sarà la presenza di pittori e scultori all’interno degli stessi cortili, unendo così il piacere dell’arte con la riscoperta dei gioielli architettonici di Viggiù.

“Come novelli esploratori i visitatori si potranno aggirare tra le vie del paese pervase da un’atmosfera senza tempo, dove cultura e natura si sposano – dicono gli organizzatori – Dopo aver ammirato i dipinti e le sculture esposte nei cortili e bagnati dalla luce del sole, si potranno riposare ammirando il panorama che si gode da alcuni di essi sulla vallata circostante e assaporare prodotti enogastronomici presentati per l’occasione”.

Numerosi artisti, 30 pittori e 25 scultori, avranno a disposizione i cortili, nei quali esporranno le loro opere in una sorta di “via dell’arte”che attraverserà tutto il paese.

Anche quest’anno il tradizionale concorso di pittura estemporanea a tema “Luoghi caratteristici di Viggiù” sarà affiancato dalla X edizione del “Concorso di scultura” creando così una mostra all’interno della mostra. Al termine della manifestazione una giuria di cinque esperti, nominati dal sindaco, decreterà il vincitore dei suddetti concorsi.

Per l’occasione anche i Musei Civici Viggiutesi resteranno aperti; qui una tappa è d’obbligo per ammirare la raccolta completa dei modelli in gesso delle opere del viggiutese Enrico Butti, il padiglione dedicato ai numerosi scultori viggiutesi del XIX secolo e, presso Villa Borromeo, il padiglione dedicato alla Scultura Viggiutese dell’Ottocento, oltre al Museo dei Picasass.

Durante la manifestazione, nelle piazze principali ed in alcuni cortili, grazie alla Pro Loco, alle associazioni Viggiutesi e a produttori locali si potranno gustare prodotti enogastronomici del territorio. Inoltre, diversi ristoranti e bar proporranno menù degustazione a prezzi fissi.

Per l’occasione sarà anche allestito, nel parco dell’ex Albergo Viggiù, un mercato degli hobbisti e del piccolo artigianato.

Tra gli eventi principali di quest’anno da segnalare alle 11.30 al Museo Butti, l’esposizione e lapresentazione critica a cura di Bruno Fasola delle opere di tre grandi artisti del Novecento: De Chirico, Giacometti e Lam.