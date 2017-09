Tra caccia al tesoro e tombolata, Giubiano in festa

parrocchia Sant'Ambrogio Giubiano

Nel rione di Giubiano si sta lavorando con particolare impegno e alacrità alla fase preparatoria della Festa Parrocchiale – Patronale, in programma dal 12 al 18 settembre 2017.

L’appuntamento settembrino ha sempre rappresentato per la gente della castellanza un evento molto significativo ed atteso, quest’anno, poi, la Festa assume particolare rilievo in correlazione a tre importanti e distinti aspetti di particolare significato:

l’ingresso in Diocesi del nuovo Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini che avviene proprio in questi giorni, la celebrazione del 60° anniversario di sacerdozio di don Pierino De Giorgi, nativo di Giubiano, la raccolta dei fondi necessari per il sostegno di alcune opere, ormai ineludibili, che comportano tra l’altro un particolare impegno finanziario (In particolare, la sistemazione del sagrato antistante la Chiesa ed il muro di contenimento dello stesso edificio ecclesiale su piazza Biroldi e via L. da Vinci)

Il programma della Festa settembrina è molto articolato e prevede, oltre alla parte religiosa, anche momenti dedicati all’incontro della gente del rione per stare insieme con varie proposte socio-culturali e ricreative, all’insegna della vicinanza e della solidarietà.

L’apertura della settimana prevede: martedì 12 il pellegrinaggio serale al Sacro Monte, mercoledì 13 è prevista la serata sportiva, giovedì 14 alla sera la proiezione del film di Ermanno Olmi sulla vita del Cardinale Carlo Maria Martini, venerdì la tombolata popolare per le famiglie e sabato la grande Caccia al Tesoro per le vie cittadine.

La Festa avrà il suo culmine domenica 17 settembre, con al mattino la messa solenne per il 60° anniversario di sacerdozio del giubianese don Pierino De Giorgi.

Al pomeriggio si prevedono: giochi per bambini, torneo di burraco, incanto dei canestri e premiazioni serali della Caccia al Tesoro. Il banco gastronomico funzionerà da mercoledì sera, 13 settembre. Saranno in funzione anche la pesca di beneficienza ed altri stand.

IL PROGRAMMA COMPLETO