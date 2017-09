Tra murales e aperitivi, entriamo in Substrato

Conoscete l’associazione WGArt? E lo spazio Substrato? Questa settimana avrete modo di farlo. Il nostro account Instagram infatti, sarà gestito dal loro e ci sarà la possibilità di conoscere tutte le loro attività, dai murales alle mostre, dai concerti alle proiezioni cinematografiche e…

Chi è WGART?

Ciao a tutti, oggi vi presentiamo WGArt, associazione che nasce nel 2011 a Varese, e che promuove l’arte urbana e la creatività giovanile, guardando in particolare alle nuove forme di street art, graffiti e writings, wall painting, murales, stencil, espressioni protagoniste di arte alternativa, simbolo di un pensiero e di un messaggio socio-culturale che vive talvolta ai margini della legalità. In questa settimana vi faremo vedere ciò che abbiamo realizzato e quello che stiamo realizzando con un particolare focus sul progetto @substrato_varese.

Questo progetto è iniziato nel gennaio del 2016 e si chiama #conVareseNews. Abbiamo deciso di affidare il nostro account ad una persona diversa, ogni settimana. La prima ad aver partecipato al nostro progetto è stata Anna Prandoni, direttrice dell’Accademia Gualtiero Marchesi. Poi abbiamo continuato con l’Università Insubria, l’Università Liuc ma anche con Villa Panza, Villa Della Porta Bozzolo e il Monastero di Torba. Abbiamo fatto un “giro” in Valcuvia con Federico e uno ad Edimburgo con Marina. Vittoria ci ha portato a Siena, Marta a Milano, Rossana in Canada. Ma questi sono alcuni dei nostri protagonisti: in questi mesi sono tante le persone o le realtà che ci hanno raccontato il loro mondo tramite la fotografia. Ogni settimana è un’avventura diversa.

Nella foto un murales realizzato da Seacreative e Vine