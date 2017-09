Tra un mese riapre la Cattedrale di Lugano. Era chiusa da sette anni

Tra un mese esatto, il 13 ottobre, riaprirà al culto e al pubblico la Cattedrale di San Lorenzo, a Lugano.

Dopo sette anni di chiusura e importanti opere di restauro, la conclusione dei lavori sarà festeggiata con tre giorni di momenti di preghiera, eventi ed incontri

Venerdì 13 ottobre è previsto un appuntamento ufficiale riservato ad autorità religiose e civili, poi sabato 14 l’inaugurazione vera e propria aperta a tutti.

Se, come prevedono gli organizzatori, l’affluenza sarà alta, chi non troverà posto in Cattedrale potrà seguire la cerimonia sul maxischermo allestito nel giardino del Palazzo Vescovile.

Domenica 15 ottobre si potranno effettuare visite guidate con gli esperti che hanno eseguito il restauro, mentre nel pomeriggio è in programma un concerto gratuito del Coro della Rsi, diretto dal maestro Diego Fasolis.