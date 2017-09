Tradita dall’amore per la mamma, in manette 66enne condannata per bancarotta

L’amore per la mamma l’ha tradita e gli investigatori non aspettavano altro che un suo passo falso: quale migliore occasione se non quella del 90esimo compleanno della madre?

Così i Carabinieri della Compagnia di Legnano hanno tratto in arresto una 66enne italiana, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Milano nel settembre 2016 per una condanna a 14anni di reclusione per i reati di truffa e fallimento fraudolento, mentre festeggiava con i parenti a casa dell’anziana madre.

La donna, formalmente residente a Vanzaghello, era irreperibile da diversi anni, nel corso dei quali aveva cambiato continuamente domicilio spostandosi tra Francia, Spagna e Svizzera.

I militari hanno esteso le ricerche al circuito relazionale della ricercata, scoprendo che l’anziana madre era alloggiata in una casa di riposo di Turbigo.

L’esecuzione di una serie di servizi di osservazione discreta nei pressi della struttura ha portato i Carabinieri alla cattura della 66enne, recatasi a far visita alla madre in occasione del 90° compleanno. L’arrestata è stata condotta a San Vittore.