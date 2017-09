Tre Valli Varesine 2016 - La gara

Quella che si svolge martedì 3 ottobre 2017 è la 97esima edizione della Tre Valli Varesine. Si tratta del più importante evento ciclistico della Provincia di Varese con rilevanza nazionale e internazionale.

La gara parte dalla città di Saronno e, percorrendo circa 200 chilometri, abbraccerà l’intera provincia da Sud a Nord arrivando nel cuore di Varese con traguardo in via Sacco davanti ai Giardini Estensi. Fa parte del calendario dell’UCI Europe Tour, classe 1.HC.

Tre Valli Varesine Percorso

La gara parte dalla Città di Saronno e, percorrendo circa 200 chilometri, abbraccerà l’intera provincia da Sud a Nord arrivando nel cuore di Varese con traguardo in via Sacco davanti ai Giardini Estensi. Ecco la mappa del percorso:

Tre Valli Varesine strade chiuse

I dettagli sulle strade chiuse per far passare la corsa ciclistica saranno pubblicati appena disponibili.

La presentazione della gara

Si è svolta nella mattina di mercoledì 20 settembre, nella bella cornice di Sala Campiotti alla Camera di Commercio di Varese, la conferenza stampa di presentazione della Tre Vali Varesine. Leggi l’articolo. Ecco la diretta dell’evento.

Gli orari della Tre Valli Varesine

La gara parte martedì 3 ottobre 2017 alle ore 12:00 da via 1° maggio a Saronno e si concluderà a Varese in via Sacco davanti ai Giardini Estensi. L’orario conclusivo, sulla base dei risultati delle scorse edizioni, è stimato intorno alle 17.

Cronotabella Tre Valli Varesine e dove vedere la gara

La cronotabella permette di stimare il passaggio dei corridori durante tutto il percorso di gara. La si può trovare a questo link.

Tre Valli Varesine altimetria

Ecco i grafici con l’altimetria di tutto il percorso curati dalla società Binda:

Altimetria percorso da Saronno a Varese



Altimetria dei 9 giri nella città di Varese

Le squadre della Tre Valli Varesine e i ciclisti

Per la 97esima edizione della gara sono confermate 25 squadre, 13 delle quali Pro Tour. La gara avrà un altissimo livello tanto che sono attesi sulle strade della provincia di Varese ciclisti professionisti del calibro di Fabio Aru, Rigoberto Uran, Vincenzo Nibali, Tom Dumulin, Nairo Quintana. Nel dettaglio ci saranno 13 squadre della Categoria UCI World Team, la Nazionale Italiana, 7 squadre dell’UCI Professional Team e 4 squadre dell’UCI Continental Team.

UCI WORLD TEAM TEAM SKY Diego Rosa, Salvatore Puccio, Vasil Kiryenka ASTANA PRO TEAM Fabio Aru, Jakob Fuglsang BORA – HANDGROHE Rafal Majka, Patrick Konrad TREK – SEGAFREDO Fabio Felline, Peter Stetina TEAM DIMENSION DATA Steven Cummings MOVISTAR TEAM Nairo Quintana, Winner Anakona, Daniel Moreno AG2R LA MONDIALE Domenico Pozzovivo, Jan Bakelants UAE TEAM EMIRATES Diego Ulissi, Darwin Atapuma CANNONDALE – DRAPAC Rigoberto Uran, Davide Formolo BAHRAIN – MERIDA Vincenzo Nibali, Sonny Colbrelli, Giovanni Visconti FRANCAISE DES JEUX Thibaut Pinot, Anthony Roux, Steve Morabito ORICA – SCOTT Michael Albasini, Simon Gerrans, Esteban Chaves TEAM SUNWEB Tom Dumulin, Simon Geschke, Wilco Kelderman NAZIONALE ITALIANA UCI PROFESSIONAL TEAM ANDRONI GIOCATTOLI Francesco Gavazzi BARDIANI – CSF Giulio Ciccone WILIER TRIESTINA Filippo Pozzato NIPPO – VINI FANTINI Damiano Cunego CAJA RURAL – SEGUROS RGA David Arrojo ISRAEL CYCLING ACADEMY Mauel Diaz Gallego GAZPROM – RUSVELO Pavel Brutt UCI CONTINENTAL TEAM SANGEMINI – MG K VIS Nicola Gaffurini UNIEURO TREVIGIANI – HEMUS 1896 Molteni Molteni D’AMICO UTENSILNORD Fabio Tommassini AMORE &VITA – SELLE SMP Marco Zamparella

La Tre Valli Varesine in diretta internet e televisione

Varesenews seguirà la corsa con un liveblog in diretta a partire da prima dell’inizio della gara. ci saranno anche approfondimenti, foto e video di tutto il percorso.

Per quanto riguarda le dirette televisive, invece, anche quest’anno RAI 3 seguirà in diretta la gara della S.C. Binda per due ore, dalle 15:15 alle 17:00. RAI Sport ed Eurosport trasmetteranno, invece, la Tre Valli in 75 paesi del Mondo compresa l’Oceania.

Chi organizza la Tre Valli Varesine

La gara è organizzata dalla società ciclistica Alfredo Binda di Varese con il patrocinio del Comune di saronno e di Varese

I premi della gara

I premi sono assegnati ai primi 20 corridori classificati. Al 1° 7.515€; al 2° 3.760€; al 3°1.875€; al 4°935€; al 5° 745€. Fino al 20° che riceverà 190€. Il totale del monte premi attribuito è di 18.800€. Sono classificati tutti i corridori arrivati arrivati nel limite di tempo dell’8% rispetto a quello del vincitore.

Tre Valli Varesine albo d’oro

1919 Pierino Bestetti

1920 Raimondo Rosa

1921 Adriano Zanaga

1922 Domenico Piemontesi

1923 Filippo Brusatori

1924 Libero Ferrario

1925 Giovanni Tizzoni

1926 Mario Bonvicini

1927 Renato Zenone

1928 Giovanni Battista Visconti

1929 Ambrogio Enrico Morelli

1930 Albino Binda

1931 Luigi Giacobbe

1932 Domenico Piemontesi

1933 Alfredo Bovet

1934 Severino Canavesi

1935 Pietro Chiappini

1936 Cesare Del Cancia

1937 Olimpio Bizzi

1938 Gino Bartali

1939 Olimpio Bizzi

1940 Cino Cinelli

1941 Fausto Coppi

1942 Luciano Succi

1943-1944 Sospesa per eventi bellici

1945 Adolfo Leoni

1946 Enrico Mollo

1947 Fiorenzo Magni

1948 Fausto Coppi

1949 Nedo Logli

1950 Antonio Bevilacqua

1951 Guido De Santi

1952 Giuseppe Minardi

1953 Nino De Filippis

1954 Giorgio Albani

1955 Fausto Coppi

1956 Gastone Nencini

1957 Germaine Derycke (Bel)

1958 Carlo Nicolò

1959 Dino Bruni

1960 Nino De Filippis

1961 Willy Vannitsen (Bel)

1962 Giuseppe Fezzardi

1963 Italo Zilioli

1964 Marino Vigna

1965 Gianni Motta

1966 Gianni Motta

1967 Gianni Motta

1968 Eddy Merckx (Bel)

1969 Marino Basso

1970 Gianni Motta

1971 Giancarlo Polidori

1972 Giacinto Santambrogio

1973 Enrico Paolini

1974 Costantino Conti

1975 Fabrizio Fabbri

1976 Francesco Moser

1977 Giuseppe Saronni

1978 Francesco Moser

1979 Giuseppe Saronni

1980 Giuseppe Saronni

1981 Gregor Braun (Ger)

1982 Piermattia Gavazzi

1983 Alessandro Paganessi

1984 Piermattia Gavazzi

1985 Giovanni Mantovani

1986 Guido Bontempi

1987 Franco Ballerini

1988 Giuseppe Saronni

1989 Gianni Bugno

1990 Pascal Richard (Sui)

1991 Guido Bontempi

1992 Massimo Ghirotto

1993 Massimo Ghirotto

1994 Claudio Chiappucci

1995 Roberto Caruso

1996 Fabrizio Guidi

1997 Roberto Caruso

1998 Davide Rebellin

1999 Sergio Barbero

2000 Massimo Donati

2001 Mirko Celestino

2002 Eddy Ratti

2003 Danilo Di Luca

2004 Fabian Wegmann (Ger)

2005 Stefano Garzelli

2006 Stefano Garzelli

2007 Christian Murro

2008 Francesco Ginanni

2009 Mauro Santambrogio

2010 Daniel Martin (Irl)

2011 Davide Rebellin

2012 David Veilleux (Can)

2013 Kristijan Durasek (Cro)

2014 Michael Albasini (Sui)

2015 Firsanov Nibali

2016 Ulissi Colbrelli

Tre Valli Varesine quali sono

Le valli attraversate dalla gara sono la Valcuvia, la Valganna e la Valtravaglia.