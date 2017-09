Problemi per un guasto sulle linee pendolari

Mattinata difficile per i pendolari lombardi: un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni alle stazioni di Milano Porta Garibaldi Superficie ha causato nella prima mattina di oggi, 25 settembre una serie di ritardi su diverse linee utilizzate dai pendolari lombardi.

La circolazione è ripresa gradualmente a partire dalle 7.30 circa.

Lo dice il sito di Trenord alla pagina “circolazione in tempo reale”.

In particolare:

– sulla Varese-Milano-Treviglio

Il treno 23002 (GALLARATE 06:53 – VARESE 07:17) oggi non sarà effettuato per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

– sulla Saronno-Seregno-Milano-Albairate

Il treno 24104 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:17 – SARONNO 07:24) ha viaggiato con 20 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni.

– sulla Novara-Saronno-Milano Il treno 2218 (NOVARA NORD 06:41 – MILANO CADORNA 07:43) oggi non è stato effettuato a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

Ai viaggiatori diretti a MILANO CADORNA è stato consigliato di prendere il treno 222 (NOVARA NORD 07:11 – MILANO CADORNA 08:13).

– sulla Alessandria-Pavia-Milano Il treno 23104 (PAVIA 06:39 – MILANO BOVISA 07:35) viaggia con 13 minuti di ritardo a causa di un inconveniente tecnico che si è verificato nella stazione di MILANO ROGOREDO.