Trenta buoni motivi per iscriversi a Gavirate Corsi

Le immagini del laboratorio per i piccoli alla biblioteca di Gavirate

Ci sono almeno due corsi che insegnano ai genitori a rapportarsi coi figli, ma anche le nozioni di primo soccorso per aiutare un anziano (“come soccorrere un anziano – elementi di primo soccorso a domicilio), le lingue, tanta ginnastica, teatro e persino un corso per imparare a disegnare i fumetti, destinato ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni.

L’offerta formativa dedicata a chi vuole riempire il proprio tempo libero è molto ampia per la prossima edizione di “Gavirate corsi”.

Proprio in questi giorni sono pronti i programmi per le lezioni: in tutto parliamo di ben 29 corsi che spaziano in tantissime materie.

E’ BENE SAPERE CHE – Per iscriversi è necessario consegnare in Biblioteca il modulo di iscrizione. Il docente del corso provvederà successivamente a riscuotere la quota dovuta.

Il recesso dalla sottoscrizione a un corso va comunicata alla Biblioteca di Gavirate, via posta ordinaria o via posta elettronica entro e non oltre sette giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni. Né il Comune, né i conduttori del corso, sono responsabili del mancato avviamento dei corsi che, per insufficienza numerica degli iscritti, non potranno essere attivati.

Qualora si verificasse un numero di iscrizioni superiore alla capienza dei corsi, gli eventuali esuberi verranno collocati in lista di attesa dalla quale si attingerà in base alla data di presentazione di iscrizione.

I conduttori dei corsi e il Comune di Gavirate si riservano il diritto di escludere dal corso persone che possano compromettere il normale svolgimento delle lezioni.

Ci si può iscrivere entro il 30 settembre.