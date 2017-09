Trofeo Bellomo a Legnano, Busto solo seconda

Foto varie

La SAB Legnano Volley vince per 3-1 contro la Unet E-Work Busto Arsizio (25-20, 25-18, 23-25, 25-20) e vince il 38° Trofeo Mimmo Bellomo, organizzato dalla Pallavolo Castellanzese.

Top scorer per le biancorosse, Valentina Diouf (21 punti), pur se non in particolare spolvero (per lei solo 36% attacchi punto; dietro Diouf, Gennari (19 punti, 40% positivo).

Dall’altra parte del campo si fa vedere Mingardi con 25 punti (50% positivo), seguita da Degradi (16, 46%). In ricezione fa meglio Legnano con il 52% positivo (31% perfetto, contro la UYBA che segna 37% positivo e 18% perfetto). A muro ancora una volta meglio Legnano con 11 muri punto (4 di Pencova) contro una inesistente UYBA nel fondamentale, con soli 3 muri punto (2 di Botezat e uno di Peruzzo).

Al terzo posto si piazza il Savallese Millenium Brescia che batte il Club Italia per 0-3 812-25, 24-26, 23-25).

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo Dall’Igna in regia, Diouf opposto, Stufi e Botezat al centro, Gennari e Wilhite in attacco, Spirito libero.

Gennari rompe il ghiaccio e segna il primo punto per la formazione biancorossa. Le farfalle però non riescono a trovare il ritmo e subiscono il gioco giallonero (10-7). L’ace di Cumino e il conseguente 12-7 fanno chiamare a Mencarelli il time out. Al rientro in campo le biancorosse riescono a recuperare parzialmente lo svantaggio e si portano a -3 (14-11) ma è solo un momento, perché la SAB torna a comandare con un perentorio +6 (18-12). Sul 21-18 Mencarelli schiera in campo Negretti su Botezat per rinforzare la difesa. Chiude Bartesaghi, 25-20 per le padrone di casa.

Il secondo parziale si apre con il vantaggio della UYBA per 3-6 (time-out SAB Volley Legnano). Al rientro in campo la situazione torna in equilibrio (12-12) poi Legnano spicca il volo e sul 15-12 Mencarelli prova a cambiare qualcosa schierano in campo Chausheva su Wilhite (16-12, time out Busto). Una indiavolata Degradi schiaccia due bombe consecutive sul campo di Busto e porta la sua squadra sul 19-15. Sul 21-15 torna in campo Wilhite. Chiude i conti Newcombe (25-18).

Nel terzo set in campo la giovane Peruzzo al posto di Wilhite. Il set inizia in equilibrio (3-3) ma ancora una volta è Legnano a prendere il vantaggio (8-5) contro una UYBA decisamente sottotono. Sull’11-6, dopo l’ennesima murata positiva della SAB, Mencarelli chiama ferma il gioco. Al rientro in campo le biancorosse sembrano tirare fuori il carattere e si portano a -1 (11-10 e time out SAB), grazie anche a un turno in battuta molto positivo della giovane Virginia Peruzzo. Sul 12-12 dentro Negretti su Botezat a rinforzare la seconda linea. La UYBA si porta sul 13-16 approfittando di un momento no della SAB, ma le padrone di casa non ci stanno e in un attimo ritrovano il vantaggio (18-16 e time out Busto). Finale di set con le due formazioni che si rincorrono punto a punto (21-21) con la UYBA che avanza fino al 21-24 e poi si fa annullare due palle set (23-24); chiude Diouf 23-25.

Il quarto parziale inizia con il vantaggio delle padrone di casa per 8-5 che sembrano intenzionate a voler portare a casa set, partita e torneo. Sul 14-11 Mencarelli schiera Wilhite su Guerra. Le ragazze della SAB mantengono il loro vantaggio (21-17). Sul 22-19 entra Piani sulla regista Dall’Igna per alzare il muro. Dentro anche Monza su Stufi (23-20) ma Legnano è più carica e chiude sul 25-20.

SAB Volley Legnano-Unet E-Work Busto Arsizio 3-1 (25-20, 25-18, 23-25, 25-20)

SAB Volley Legnano: Degradi 16, Bartesaghi, Lussana (L), Pencova 7, Cumino 7, Ogoms ne, Mingardi 25, Martinelli 6, Coneo ne, Cecchetto, Caracuta ne, Newcombe 14, Drews ne.

Unet E-Work Busto Arsizio: Piani, Stufi 4, Monza, Peruzzo 6, Spirito (L), Gennari 19, Dall’Igna 1, Wilhite 5, Badini ne, Diouf 21, Berti ne, Negretti, Chausheva, Botezat 8, Sartori ne, Cicolini ne.

Note. Legnano: battute sbagliate 14, ace 7, muri 11. Busto: battute sbagliate 7, ace 4, muri 3.