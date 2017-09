Trofeo Bellomo, la finale è Sab – Uyba

Pallavolo Sab Grima Volley Legnano

Dopo i primi positivi test contro Savallese Millenium Brescia e Pomì Casalmaggiore, la SAB Volley Legnano cerca conferme e va a caccia del primo trofeo (sia pure amichevole) della stagione: domenica 24 settembre la squadra legnanese sarà nuovamente in campo al PalaBorsani per la finalissima del Trofeo “Mimmo Bellomo”, organizzato dal VolleyTeam Castellanza, in cui affronterà la Unet E-Work Busto Arsizio, vittoriosa nella seconda semifinale sul Club Italia CRAI con il punteggio di 3-1.

Si tratterà di una riedizione della semifinale dello scorso anno, quando la SAB, allora in A2 aveva sconfitto a sorpresa le bustocche; questa volta il “derby” si giocherà però tra squadre di pari categoria e costituirà un ghiotto anticipo del campionato di Serie A1.

Rispetto alla semifinale di martedì la SAB potrà contare anche su Sonja Newcombe, già scesa in campo a Cremona. Rinviato invece l’arrivo di Annie Drews, che sta completando le ultime formalità burocratiche e dovrebbe essere in Italia nel corso della prossima settimana. Sul fronte UYBA, anche la bulgara Silvana Chausheva si è aggregata alle compagne, così come Diouf e Wilhite che avevano già esordito in semifinale; alla squadra di Mencarelli mancheranno dunque soltanto le nazionali Orro e Bartsch.

La sfida tra SAB e UYBA si disputerà subito dopo la finale per il terzo posto, Brescia-Club Italia, in programma alle 15.

Il biglietto per le due gare sarà in vendita direttamente al PalaBorsani, al prezzo di 10 euro, a partire dalle 13.30 di domenica.

SAB Volley Legnano-Unet E-Work Busto Arsizio

SAB Volley Legnano: 2 Degradi, 3 Bartesaghi, 5 Lussana (L), 6 Pencova, 7 Cumino, 9 Mingardi, 10 Martinelli, 12 Cecchetto (L), 14 Caracuta, 16 Newcombe. All. Pistola.

Unet E-Work Busto Arsizio: 1 Piani, 2 Stufi, 3 Monza, 4 Peruzzo, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 9 Wilhite, 11 Badini, 13 Diouf, 15 Berti, 16 Negretti (L), 17 Chausheva, 18 Botezat. All. Mencarelli.