Trofeo Lombardia, la Openjobmetis batte Cantù nella finalina

Successo per la Openjobmetis Varese che, ancora priva di Waller, ha avuto la meglio contro Cantù in occasione della finale 3°-4° del Trofeo Lombardia 2017 in un match durato solo 35′ a causa delle infiltrazioni della pioggia che rischiavano di compromettere il regolare svolgimento della gara.

Varese parte subito concentrata in difesa riuscendo a pungere con precisione in attacco grazie ad Okoye, Hollis e Cain. Al 5′ i biancorossi sono già sul +11 (15-4), gap che si allarga ulteriormente poco dopo grazie alle bombe in sequenza di Natali e all’appoggio di Tambone. Al 10′ la Openjobmetis è ancora saldamente avanti: 27-10.

Cantù comincia meglio il secondo periodo portandosi quasi subito sul -11 (29-18) grazie alle iniziative di Charles Thomas. Varese risponde con autorità con il duo tutto italiano Tambone-Natali che rilancia i suoi fino al +21 (43-22), gap che al 20′ si riduce di poco: 45-27.

La Openjobmetis fa il suo esordio nella ripresa con un super parziale di 8 a 0, interrotto dal canestro di Chappell. Le bombe di Maspero e Cleveland Thomas riavvicinano Cantù, ma i biancorossi tengono botta e, sfruttando l’asse Avramovic-Pelle, chiudono il terzo periodo sul +21 (61-40) del 30′.

Hollis, Cain e Tambone firmano il 9-0 di inizio quarto quarto; Charles Thomas sblocca i suoi, ma non c’è più tempo: gli arbitri interrompono il match dando la vittoria a Varese sul 70 a 50.

La Openjobmetis tornerà in campo mercoledì 13 settembre in occasione del Memorial Di Bella che la vedrà opporsi a Torino.

LE PAROLE DI COACH CAJA

PALLACANESTRO CANTÙ-PALLACANESTRO OPENJOBMETIS VARESE: 50-70

Pallacanestro Cantù: Thomas Cl. 5, Pappalardo, Parrillo 2, Tassone, Crosariol 12, Maspero 5, Raucci 1, Chappell 7, Vai 3, Thomas Ch. 15. Coach: Kyryll Bolshakov.

Openjobmetis Varese: Avramovic 5, Pelle 8, Ivanaj ne, Natali 8, Okoye 4, Tambone 7, Cain 12, Bryan ne, Ferrero 6, Wells 10, Waller ne, Hollis 10. Coach: Attilio Caja.

Arbitri: Boninsegna – Martellosio – Cè

Parziali: 10-27; 17-18; 13-16; 10-9. Progressivi: 10-27; 27-45; 40-61; 50-70.

Note – T3: 4/24 Cantù, 4/12 Varese; T2: 13/32 Cantù, 24/41 Varese; TL: 12/16 Cantù, 10/11 Varese. Rimbalzi: 35 Cantù (Chappell 8), 29 Varese (Okoye 7); Assist: 6 Cantù (Chappell 3), 20 Varese (Avramovic e Wells 6).