Troppo traffico, salta la coincidenza bus-treno

Il progetto prevede la costruzione da Via Varese (all’altezza dell’ultima curva prima di entrare a Laveno), tramite un passaggio sotto la stazione RFI, che esce in Via Ceretti e quindi Via Garibaldi

Traffico e strade strette mettono in difficoltà i pendolari della tratta Luino-Laveno, che devono fare i conti – dall’inizio dell’estate – con le coincidenze tra autobus sostitutivi e treno.

È successo ad esempio nella mattina di martedì 21 settembre: a causa di un ritardo dei pullman della linea, per un piccolo ingorgo lungo la stretta strada che porta in stazione, i pendolari della tratta nord – una volta arrivati a Laveno – non hanno trovato il treno TiLo delle 8.45 diretto a Gallarate (con successiva coincidenza per Milano).

«Il treno è stato fatto partire, dicono per un disguido, lasciandoci tutti a piedi» ci racconta una pendolare. Il disguido comunque è stato risolto senza gravi conseguenze: l’autista del pullman sostitutivo ha proseguito la corsa fino alla stazione di Besozzo dove i viaggiatori hanno potuto trasbordare sul treno.

L’accesso alla stazione FS di Laveno è problematico dal punto di vista delle strade. Per questa ragione Trenord e Regione Lombardia hanno chiesto la riattivazione della breve bretella tra Laveno FS e Laveno FNM (la stazione in riva al lago, vedi qui ). La bretella – da decenni usata solo da treni merci o straordinari – consentirà ai treni Laveno-Gallarate-Milano di partire e arrivare dalla stazione Laveno FNM, che è molto più accessibile per i grossi mezzi del servizio autobus sostitutivo. A causa di ritardi di RFI – la società che gestisce i binari FS – la breve tratta a binario unico dovrebbe essere attivata a fine mese.