Una donna di 69 anni è stata trovata morta in casa questa mattina, sabato 16 settembre, in via Cavallotti. La donna non rispondeva al telefono e così i familiari hanno deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la agenti della Polizia.

I vigili sono riusciti ad aprire la porta e hanno trovato la donna ormai priva di vita distesa nel suo letto. Si tratterebbe, anche se solo l’autopsia potrà stabilirlo, di morte naturale.