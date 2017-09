Trovato in arresto cardiaco e salvato dalla macchina dei soccorsi

Foto varie

Dopo le tante tragedie che passano sotto agli occhi di chi fa primo soccorso in ambulanza quando si assiste ad un salvataggio è un toccasana per il cuore. Uno di quegli eventi che dà la forza di continuare a prestare il proprio servizio per soccorrere le persone.

Questa notizia arriva proprio da chi fa soccorso e che oggi, martedì 26 settembre, dopo una giornata molto dura e attraversate da tante difficoltà, si è voluto sfogare raccontando il proprio sollievo dopo un’operazione di soccorso finita bene grazie alla professionalità degli operatori e alla forza del sistema Areu.

È successo durante le operazioni di soccorso ad un uomo di 43 anni in arresto cardiaco a Gallarate. Sul posto si sono fiondate un’ambulanza e un’automedica e gli operatori sanitari hanno iniziato le operazioni per stabilizzare il cuore dell’uomo trovato in condizioni disperate.

Il fatto che a bordo dell’ambulanza ci fosse un medico cardiologo, che l’equipaggio fosse determinato e che sia stata allertata immediatamente la filiera del soccorso anche in ospedale, con il trasferimento immediato del paziente nel reparto di emodinamica, ha permesso di far riprendere il ritmo cardiaco e di salvarlo.

Un piccolo episodio positivo, tra le troppe cose negative che passano davanti agli occhi di chi fa primo soccorso, che meritava di essere raccontato. Un piccolo grande episodio importante per i soccorritori e vitale per un uomo di 43 anni, nella storia quotidiana dei soccorsi della nostra provincia di Varese.