Tutta Jerago si ferma per la nuova “Palestra in acqua”

Un sabato mattina di festa per Jeargo con Orago, dove è stata presentata la nuova Palestra in acqua, costruita dall’amministrazione comunale con il sostegno della fondazione Cele Daccò che da tempo supporta diverse attività del paese. La struttura sarà gestita da Gestisport e all’inaugurazione di sabato mattina erano presenti centina di persone, oltre a sindaci del territorio e al presidente del consiglio regionale, Raffaele Cattaneo.

«Questa inaugurazione non mette in luce soltanto un’opera straordinaria per il territorio, ma anche un grande atto di generosità – ha commentato Cattaneo -. La comunità di Jerago con Orago e quelle di tutti i Comuni limitrofi avranno la possibilità di usufruire di una struttura moderna e all’avanguardia: tutto questo grazie alla sinergia positiva tra pubblico e privato. Lo sport è vita, una componente fondamentale per la crescita dei ragazzi e per la salute degli adulti: un grazie doveroso va alla Fondazione per questo gesto così tanto apprezzato da tutti noi».

(seguono durante la giornata ulteriori approfondimenti)